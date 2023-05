Bi znali pomagati ponesrečencu?

2. TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z AED

1. Ko vidimo osebo na tleh, najprej preverimo, ali je VARNO, in nato pristopimo do nje.

2. Primemo jo za ramena, jo nežno stresemo in pokličemo ''Gospod/gospa, ali me slišite?''

3. Če se ne odziva, pokličemo "NA POMOČ'', da privabimo ljudi iz okolice, da nam pomagajo.

4. Nato sprostimo dihalno pot tako, da DLAN ENE ROKE POLOŽIMO NA ČELO, drugo roko PA POLOŽIMO NA BRADO.

5. Za tem pogledamo, če ima v ustih KAKŠEN TUJEK ali USTNO PROTEZO. Če ima kar koli, to poskusimo odstraniti, a NE delamo na silo!

6. Nato se z obrazom nagnemo nad njegova usta in nos ter POSLUŠAMO, ČUTIMO in GLEDAMO v smeri prsnega koša. Za to si vzamemo 10 sekund časa.

7. Laiki pulza ne preverjajo.

8. ČE DIHA, GA OBRNEMO V STABILEN BOČNI POLOŽAJ.

9. ČE NE DIHA, ZAČNEMO S TEMELJINIMI POSTOPKI OŽIVLJANJA, druga oseba pa pokliče na številko 112.

10. Najprej začnemo s STISI PRSNEGA KOŠA – mesto stisov je spodnja polovica prsnice.

11. Stise izvajamo tako, da peto roke položimo na mesto, kjer bomo izvajali stise, drugo roko pa položimo na prvo roko, da imamo večjo moč.

12. Stise izvajamo pri ODRASLIH 5–6 cm, OTROCIH 4–5 cm, DOJENČKIH tretjina globine prsnega koša (pri otrocih, dojenčkih in utopljencih smo pozorni na prvih pet vpihov, preden začnemo s stisi prsnega koša).

13. Frekvenca stisov prsnega koša na minuto je 100–120 na minuto.

14. Če sta dva in imata na voljo dihalni balon ali pocket masko, je razmerje stisov in vpihov 30:2. Če nimamo pripomočkov za dajanje vpihov, če je oseba pobruhana ali krvava, nam ni treba delati usta na usta, delamo samo stise prsnega koša.

15. Tretja oseba, ki je klicala na 112, se pri dispečerju pozanima, kje je najbližji AED, in gre ponj.

16. Ko dobimo AED, moramo med stisi nalepiti elektrodi na GOL prsni koš. Elektrodi imata narisani mesti, kamor se jih prilepi.

17. Ko nadaljujemo s stisi prsnega koša, smo pozorni na navodila AED. Od takrat, ko je AED priklopljen, smo pozorni na njegova navodila.

18. Ko se AED odloči ANALIZIRATI SRČNI RITEM, se osebe nihče NE SME DOTIKATI.

19. AED se bo sam odločil, ali je treba izvesti električni sunek ali ne.

20. Nadaljujemo s stisi prsnega koša in predihavanjem (če imamo dihalni balon ali pocket masko) do prihoda reševalcev oziroma dokler se ne utrudimo ali oseba ne začne spontano dihati.

3. AVTOMATSKI EKSTERNI DEFIBRILATOR (AED)

Avtomatski eksterni defibrilator (AED) je prenosna elektronska naprava, ki je sposobna zaznati zastoj srca pri človeku. S pomočjo električnega sunka lahko srce ponovno požene in s tem reši življenje. Sestavljen je iz ohišja z baterijo, iz katerega izhajata dve nalepki – elektrodi.

AED ima dva gumba (zelenega za vklop in rdečega za proženje električnega sunka) in glasovna navodila, ki so v slovenskem jeziku.

Uporaba AED je VARNA in enostavna, uporablja ga lahko prav vsak.

V primeru srčnega zastoja takoj začnemo s temeljnimi postopki oživljanja, če pa imamo na voljo tudi defibrilator, vklopimo napravo in se ravnamo po govornih navodilih.