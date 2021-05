Podjetje BIA Separations – Sartorius petkratno povečalo proizvodne zmogljivosti

S prerezom traku so v Ajdovščini slovesno odprli nove proizvodne prostore in laboratorije podjetja BIA Separations – Sartorius, s katerimi v podjetju za petkrat povečujejo svoje proizvodne zmogljivosti. Odprtja se je udeležil tudi premier Janez Janša. "Veseli me, da se ustvarjajo nova dobro plačana delovna mesta," je dejal v nagovoru.

icon-expand Predsednik vlade in generalni direktor nemške družbe Sartorius sta v Ajdovščini s prerezom traku slovesno odprla nove proizvodne prostore in laboratorije podjetja BIA Separations – Sartorius FOTO: Jure Makovec za BIA Separations – Sartorius

Podjetje BIA Separations – Sartorius je vodilni razvijalec monolitne tehnologije in ekskluzivni proizvajalec kromatografskih kolon za proizvodnjo in čiščenje ter analizo velikih biomolekul. Kot so pojasnili v podjetju, bodo na površini 3200 kvadratnih metrov novih prostorov proizvajali kromatografske kolone, ki so namenjene čiščenju novih generacij zdravil. V kabinetu predsednika vlade so dodali, da bo podjetje s širitvijo proizvodnje in laboratorijskih zmogljivosti omogočilo zadostitev potrebam povpraševanja pri projektih, povezanih s covidom-19. Prav tako se bo z novo pridobitvijo omogočalo tudi skrajšanje dobavnih rokov in avtomatizacijo proizvodnje.

icon-expand Predsednik vlade Janez Janša FOTO: Jure Makovec za BIA Separations – Sartorius

Janša je v nagovoru poudaril, da je podjetje BIA Separations – Sartorius že nekaj časa del zgodbe o uspehu. "Živimo v zahtevnem času, zaznamovanem s pandemijo. To je čas krize, ko se je žrtvovalo marsikaj, a vsaka kriza je hkrati tudi čas priložnosti. Kot kažejo zadnji podatki, se počasi bližamo izhodu iz krize, preštevamo nauke, se pogovarjamo o njih, vidimo, kje je bilo največ žrtev, in vidimo tudi, kje je bilo največ izkoriščenih priložnosti,"je dejal. Po njegovih besedah so industrijski sektor, znotraj tega farmacevtika, zdravstveni sektor, in mnogi sektorji, ki se ukvarjajo s tehnologijo in raziskavami, v tem času dosegli znaten napredek. Slovenija ima po Janševih besedah pametne ljudi, naša prihodnost pa da temelji na tem, kako bomo Slovenci sposobni ta potencial povezati in izkoristiti ter priti do znanja, ki smo ga sposobni doseči in uporabiti. "To je še posebej pomembno za mlade, da bodo sposobni med milijardami različnih informacij o posamičnih stvareh izbrati prave in da bo to vodilo k napredku, ki ne bo zgolj ekonomski, ampak bo tudi napredek v smislu humanizma," so premierja še povzeli v njegovem kabinetu.

icon-expand Joachim Kreuzburg, generalni direktor družbe Sartorius FOTO: Jure Makovec za BIA Separations – Sartorius

Poleg Janše so se dogodka udeležili tudi minister za zdravje Janez Poklukar, direktor podjetja BIA Separations Aleš Štrancar, generalni direktor podjetja Sartorius Joachim Kreuzburg, direktor oddelka za bioprocesne rešitve in član upravnega odbora Sartorius Rene Faber, finančni direktor Sartorius Rainer Lehmann, vodja integracije BIA Separations – Sartorius Thorsten Peukerin župan občine Ajdovščina Tadej Beočanin. Kreuzburg je v nagovoru ob odprtju novih prostorov uspeh ajdovskega podjetja primerjal z izgradnjo vesoljske rakete: "Njihova izjemna zgodba je nastala, ker so skupaj delali pravi ljudje. Z veliko poguma in zavedanja, da delajo prave stvari, da so lahko prišli do uspeha," je dejal. "Verjamem, da bo tudi tretja faza širitve kmalu začela nastajati."

icon-expand BIA Separations – Sartorius (novi prostori desno) FOTO: Jure Makovec za BIA Separations – Sartorius

"Upam, da bomo sedaj šli bolj stabilno naprej in z novim partnerjem verjamem, da se bo to tudi dogajalo. Počasi se tudi podjetje pomlajuje, z junijem se vodstvu pridružuje še nova direktorica Jana Krapež Trošt. Dela in izzivov imamo več kot dovolj. Gremo naprej v nove zmage,"je dodal Štrancar. "Ajdovščina doživlja gospodarski preporod, h kateremu prispeva tudi vse bolj uspešna BIA Separations–Sartorius. Podjetje je dokaz, da je z vztrajnim delom in inovativnostjo ter veliko vložene energije mogoče uspeti v svetovnem merilu. Do konca decembra se obeta še 50 novih delovnih mest, česar se zelo veselimo, sploh zato, ker gre za mesta z dodano vrednostjo," pa je izpostavil ajdovski župan. Podjetje zaposluje 134 ljudi, že letošnje leto pa načrtujejo pogodbe skleniti s 182 sodelavci. To bo dvakrat več od decembra 2019, ko je ekipa štela 80 zaposlenih, so zapisali v družbi. Šestmilijonsko investicijo so napovedali v začetku lanskega leta. Za drugo polovico leta načrtujejo še zaključek druge faze in dodatnih novih 2000 kvadratnih metrov prostorov.