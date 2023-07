Junij in julij sta na portalu Bibaleze.si namenjena očkom. Delijo praktične vsebine za očke, objavljajo simpatične intervjuje z znanimi Slovenci, ves čas pa hkrati poteka nagradna igra, v kateri iščejo super očka. Samo še v torek in sredo se lahko prijavite, in če boste imeli srečo, prejmete dve vstopnici za MotoGP v San Marinu. Ali veste, kdo je še super očka? Challe Salle.