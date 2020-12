Biden odpisal Pahorju in se mu zahvalil za dobre želje

Predsednik republikeBorut Pahor je na družbenem omrežju objavil pismo novoizvoljenega ameriškega predsednika Josepha Bidna. Ta je v pismu poleg zahvale Pahorju zapisal, da mu je izvolitev za novega ameriškega predsednika v veliko čast ter da se zaveda, da je pred njim veliko dela.

"Z novoizvoljeno podpredsednico Harrisovo bova nastopila funkciji v času velikih globalnih izzivov–od koronavirusa do podnebnih sprememb–ki presegajo meje držav in zahtevajo mednarodno sodelovanje. Veselimo se sodelovanja z vami in vašo vlado pri naslavljanju skupnih problemov, ki zadevajo prebivalce naših držav."Biden je še dodal, da se veseli dialoga med državama v prihodnosti. "Kabineta obeh predsednikov sta v delovnem stiku," je ob objavi pisma zapisal Pahor.