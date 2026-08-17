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Slovenija

Bik na pašniku napadel moškega, odpeljali so ga v UKC

Lukovica, 17. 08. 2026 07.24 pred 1 uro 1 min branja 8

Avtor:
N.V.
Bik

Bik je v naselju Lipa na pašniku napadel moškega, ki so ga morali s helikopterjem Slovenske vojske prepeljati v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Po prvih podatkih njegovo življenje ni ogroženo, so sporočili iz PU Ljubljana.

Kot so sporočili iz PU Ljubljana, je moški še z dvema osebama spravljal bike s pašnika, ko ga je eden izmed bikov napadel in poškodoval.

Po podatkih Spin Urszr so prvo pomoč poškodovani osebi nudili prvi posredovalci iz Lukovice in gasilci PGD Brezovica. 

Bik
Bik
FOTO: Shutterstock

Potem ko so na kraj nesreče prišli reševalci NMP, so poškodovano osebo pripravili za transport s helikopterjem in jo prepeljali v UKC Ljubljana.

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KOMENTARJI8

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cekinar
17. 08. 2026 08.52
tak je,ko se srečata 2 bika.
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+1
1 0
bohinj je zakon
17. 08. 2026 08.44
Slabo bo. Tudi za bika.
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0 0
športnik66
17. 08. 2026 08.35
Bik je verjetno samo ščitil svoj teritorij. Nimaš tam kaj hodit, če nisi ta domač.
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+0
2 2
hojladri123
17. 08. 2026 08.55
A sem samo jaz prebral da je moškega pri spravljanju bika s pašnika le ta poškodoval? kdo drug kot lastnik bi preganjal bika?
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0 0
komandos
17. 08. 2026 08.32
Še dobro ,da ta oseba , ki je bila napadena od Bika ni bila telica ali krava
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+2
2 0
Janik1111
17. 08. 2026 08.25
1:0 za bikeca.
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+2
2 0
Soul
17. 08. 2026 08.24
Še dobro, da ni bil medved, ker bi pod objavo doživeli prave izlive malih dramic 🙃
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+1
1 0
Justice4all
17. 08. 2026 08.05
Kakorkoli,bk ni kriv da je bk
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+1
2 1
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