Bik na pašniku napadel moškega, odpeljali so ga v UKC

Kot so sporočili iz PU Ljubljana, je moški še z dvema osebama spravljal bike s pašnika, ko ga je eden izmed bikov napadel in poškodoval.
Po podatkih Spin Urszr so prvo pomoč poškodovani osebi nudili prvi posredovalci iz Lukovice in gasilci PGD Brezovica.
Potem ko so na kraj nesreče prišli reševalci NMP, so poškodovano osebo pripravili za transport s helikopterjem in jo prepeljali v UKC Ljubljana.
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