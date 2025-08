Huda ura je znova razkrila, kako krhek je naš mir. Narava nam je pokazala, da so strehe zgolj iluzija varnosti in drevesa spomini minljivosti. "Bil je vrtinec, vse je letelo v krogu, kot tornado," pripovedujejo domačini. Nevihta, ki se je iznad Italije premaknila skozi osrednjo in vzhodno Slovenijo, je odnašala strehe, podirala drevesa in uničevala dvorišča. Najhujše razdejanje je pustila v Brezovici pri Ljubljani, Dragomerju in v občini Horjul, skoraj 9000 uporabnikov po Sloveniji je za nekaj časa ostalo brez elektrike. Ponekod so še dopoldne domačini z gasilci odpravljali nastalo škodo.