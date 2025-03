'Vse glasnejša je odkrita sovražnost do žensk, kot da moškim kradejo pozicije, privilegije'

Ta pravi, da je odločanje o rojstvu otrok svobodno, država pa mora zagotavljati možnosti za uresničevanje te svoboščine in ustvarjati razmere, ki omogočajo staršem, da se odločajo za rojstvo svojih otrok. Ker v členu ni izrecno omenjena beseda splav oz. umetna prekinitev nosečnosti, se marsikdo sklicuje, da Slovenija pravice do splava v ustavi pravzaprav nima zapisane. "To je povsem napačna interpretacija," poudarja Mencinova.

Socialna psihologinja Marjeta Mencin je ena izmed tistih, ki je poskrbela, da imamo pravico do svobodnega odločanja o rojstvu otrok v Sloveniji vpisano tudi v ustavo samostojne države. V začetku 90. let so namreč obstajale močne težnje, da v novi ustavi določbe, ki je govorila o svobodi odločanja o rojstvu otrok, ne bi bilo. Slednje bi pomenilo, da bi bila dostopnost varnega splava v Sloveniji ob krepitvi konservativnih političnih sil ogrožena. A do slednjega ni prišlo, v ustavo pa je bil tako vpisan 55. člen.

Danes več kot 20 milijonov žensk v Evropi nima dostopa do varnega splava. "Ker je nesprejemljivo, da ženske na Poljskem še vedno umirajo, ker nimajo dostopa do splava. Nesprejemljivo je, da ženske nosijo finančno breme, ker splav ni brezplačen. Nesprejemljivo je, da so ženske prisiljene prepotovati na tisoče kilometrov ali iskati nevarne alternative, ker ginekologi ne želijo opravljati splava zaradi ugovora vesti," poudarjajo v Inštitutu 8. marec, v katerem so sprožili evropsko državljansko pobudo za varen in dostopen splav v Evropi.

V Sloveniji je tako pravica do splava zagotovljena, a to ne pomeni, da ni, "sploh po nedavnih spremembah v političnem ozračju," še vedno na udaru. Pravica do svobodnega odločanja o rojstvu otrok in posledično pravica do odločanja o lastnem telesu pa ob tem v številnih drugih evropskih državah sploh ni zagotovljena.

Skupaj z ustavo in sprejemom 55. člena je bila namreč sprejeta tudi obrazložitev, "v kateri eksplicitno piše, da svoboda odločanja o rojstvu otrok vključuje tudi pravico ženske do umetne prekinitve nosečnosti". "Ni dvoma, da člen govori o abortusu. Razprave v procesu oblikovanja ustave nedvoumno dokazujejo, da je bil 55. člen tako sporen prav zato, ker so določbo o svobodnem odločanju o rojstvu otrok vsi razumeli kot svobodo, ki vključuje tudi pravico do umetne prekinitve nosečnosti," pojasnjuje Mencinova, ki je bila takrat poslanka ZSMS-LS. Poudarja, da prav zato ustava ni bila sprejeta soglasno.

Doslej so že zbrali potrebnih milijon podpisov oz. natančneje: 1.150.000 podpisov za varen in dostopen splav v Evropi. Cilj je tako že dosežen, a bodo zaradi morebitnih napak med oddajo podpisov z zbiranjem zaključili pri 1.200.000 zbranih podpisih. Čisto prvega je sicer oddala prav Marjeta Mencin. "Ko so me aktivistke 8. marca povabile, da prva podpišem pobudo, sem bila presenečena in počaščena, hkrati pa mi je bilo nelagodno, ker še danes menim, da bi morala biti prva podpisnica ena od žensk, ki so kampanjo začele. A takšnemu povabilu se ne gre upirati," v smehu prizna.

Meni, da gre za eno najpomembnejših pobud na tem področju. "Idejo, da bi EU morala pomagati ženskam, ki nimajo dostopa do varnega splava oz. jim je ta otežen, so pobudnice izjemno pametno oblikovale v konkreten predlog ," pravi Mencinova, ki verjame, da je v trenutnih razmerah to najboljša ali celo edina možnost, da bi EU, ki ne more posegati v zakonodajo držav članic na tem področju, vendarle izpolnila svojo dolžnost do svojih prebivalk.

Poudarja, da to ni le velik organizacijski podvig, temveč tudi pomemben mejnik v boju za enakost žensk. "Ustvarile so zelo široko mrežo podpornic in podpornikov, širitev aktivistične mreže pa je tudi najboljši odgovor vsem nasprotnikom te pravice," dodaja.

O trenutku, ko so dosegli mejnik milijon podpisov, pa pravi, da je bil to trenutek velikega veselja, celo zmagoslavja. "Ti podpisi so bili in so dokaz, da smo se državljanke in državljani pripravljeni in sposobni organizirati v imenu solidarnosti." Kvota za Slovenijo je bila dosežena zelo hitro, hitreje kot v večini drugih držav. "Aktivistke in aktivisti so vložile izjemno veliko napora v kampanjo, zato nisem bila presenečena, ko je Slovenija dosegla ta mejnik, sem bila pa seveda zelo vesela." Jasna je, da gre za pomemben dosežek, ki pa je le eden od korakov na dolgi poti, ki je pred njimi: "Ni še konec, to je šele začetek."

'Z naraščanjem enakopravnosti žensk se moški počutijo ogrožene'

Pobuda ima ambiciozne cilje. Bo prinesla tudi konkretne spremembe? Čeprav ostaja optimistična, pa je Mencinova zaskrbljena zaradi političnih premikov v Evropi in svetu, ki ogrožajo pravice žensk in človekove pravice nasploh: "Upam, da bo uspelo, ne verjamem pa, da v tem mandatu."

Ob tem izpostavlja aktualne težnje k povečanju obrambnih izdatkov. "Ko nosilci politične moči ob podpori medijev strašijo z zunanjimi sovražniki, sovražnike hitro najdejo tudi znotraj. S tem upravičujejo omejevanje človekovih političnih, socialnih in kulturnih pravic. Najprej tistim z najmanj politične moči, potem veliki večini. V imenu varnosti dejansko ukinjajo varnost – tisto vrsto varnosti, ki jo zagotavljajo javni podsistemi, kot so zdravstvo, izobraževanje, sociala," poudarja.