'Bila je tarča vplivnih moških, nato ustvarila vojsko ljubezni in se uprla'

Ameriška medijska hiša CNN je ustvarila dokumentarni film o Niki Kovač in delovanju Inštituta 8. marec z naslovom: "Bila je tarča vplivnih moških, nato je ustvarila spletno vojsko ljubezni in se uprla." V filmu, ki se osredotoča na kampanjo "Samo ljubezen", s katero so se v organizaciji sistematično lotili sovražnega govora na spletu, pa poleg članov Inštituta spregovorita tudi strokovnjak za medije Marko Milosavljević in slovenska antropologinja Svetlana Slapšak.

"Aktivistka Nika Kovač se s svojo ekipo ukvarja s porastom sovražnega govora do žensk na spletu v Sloveniji, ki ga spodbujajo vplivni moški. Prizadevajo si za reformo zakonodaje, z namenom, da bi slišali izkušnje ljudi, pa potujejo tudi po vsej državi. Vojska prostovoljcev se sovraštvu zoperstavlja s prijaznostjo in ljubeznijo," je CNN zapisal ob objavi dokumentarca o Niki Kovač in Inštitutu 8. marec. V filmu poleg članov Inštituta nastopata tudi strokovnjak za medije in profesor na Fakulteti za družbene vede Marko Milosavljević in slovenska antropologinja Svetlana Slapšak.

Naslov filma pa: "Bila je tarča vplivnih moških, nato je ustvarila spletno vojsko ljubezni in se uprla." In o čem sploh govori dokumentarni film ameriške medijske hiše? O sovražnem govoru in širjenju sovraštva nekdanjega slovenskega premierja Janeza Janše in njegovih podpornikov, katerih tarča sta postali tudi Kovačeva in njena organizacija. Pa seveda tudi priseljenci, verske ter rasne manjšine, ženske. "Predvsem močne, neodvisne ženske," v filmu pove Slapšakova.

V središču dokumentarca je sicer aktivistično delo Inštituta 8. marec ter kampanja "Samo ljubezen", s katero so se v organizaciji sistematično lotili sovražnega govora na spletu. CNN je sicer za komentar zaprosil tudi nekdanjega predsednika vlade, vendar pa odgovora ni dobil. 'Solidarnost je ključ do enakopravnejše družbe' V Inštitutu 8. marec pravijo, da je ponudba ameriške medijske hiše prišla nepričakovano. "Kratki film je nastal na pobudo njihove ekipe in režiserke. Snemali so ga 10 dni, pred tem pa opravili veliko raziskovalnega dela," so povedali. "Na začetku našega delovanja smo se zavezali k boju za enakopravnejšo družbo. Naše akcije so vsebinske, vedno smo si želeli, da bi bila Slovenija zgled solidarne družbe, v kateri bi se vsi dobro počutili," je dejal Zlatko Djogić, član programskega odbora Inštituta in koordinator kampanje Samo ljubezen. Direktorica Inštituta pa pravi, da je vesela, da bo njihovo sporočilo obkrožilo svet. "Majhne, srčne skupnosti lahko dosežejo velike spremembe. Spremembe, ki so korak v pravo smer, k bolj solidarni družbi," je prepričana.

Projekt Samo ljubezen je nastal po vzoru ameriškega Love Bomb Squada, prostovoljskega odreda ljubezni, ki se s prijaznostjo bori proti sovražnemu govoru na spletu. Sodelujoči v kampanji Samo ljubezen žrtvam sovražnih napadov pošiljajo sporočila ljubezni in prijavljajo sovražne objave. S kampanjo pa so se njihove članice in člani odzvali tudi na številne spletne grožnje, ki jih zaradi svoje aktivistične drže prejemajo tudi sami, "predvsem zaradi boja proti škodljivim zakonom prejšnje vlade". "Simptomatično je, da sovražni govor in lažne novice, ki jih generirajo javno izpostavljene osebe ali mediji, ki so del ali blizu stranke SDS, sprožijo porast sovražnih sporočil na družbenih medijih ali preko e-pošte, tudi na ulici. Pomembno je, da takšna dejanja ne le obsodimo, temveč da nanje reagiramo s prijavo," pravi Kovačeva.