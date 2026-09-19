Bila je v 3. razredu, imela je devet let, ko je noge čez noč niso več ubogale

"Mami vedno pravi, da sem stara duša. Zgodilo se je, šla bom preko tega, to je to. Zgodba za življenje," pravi danes 11-letna Tris Perišić, za katero je težka, a močna zgodba. Izkušnja z rakom jo je, kot pove, popolnoma spremenila, zdaj svet vidi drugače.

Pred dvema letoma se je njeno življenje odločilo za drugačno pot. "Vse se je začelo proti koncu tretjega razreda. 14. junija, točno na mamin rojstni dan," opiše.

Začelo se je z mravljinci v stopalih, naslednji dan so se nadaljevali v kolenih, pripoveduje. Imela je slabo ravnotežje, dva dni po simptomih pa je noge niso več ubogale.

"V nedeljo je šla na urgentni magnet, ker ni samostojno hodila. Ko smo ji umivali zobe, se je opirala na umivalnik oziroma smo ji mi pomagali. Mravljinci so se v 24 urah hitro širili gor proti dimljam," pa pravi njena mama Karin Jarc. Tris Perišić dodaja, da za tem ni več hodila, saj ni imela ravnotežja, ni čutila nog.

Odkrili so ji maligen tumor – ewingov sarkom. A tudi po operaciji je ostala močna in mamo prepričala, da zdaj ni čas za solze. "Ko je prišla mami, sem rekla sestram, da je ne smejo spustiti noter. Ker ko ona joka, tudi jaz jokam," pripoveduje 11-letnica.