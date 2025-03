Policista, ki sta nosečnici pomagala v porodnišnico: Samo opravljala sva svoje delo

V torek malo po 12. uri so policisti OKC Celje prejeli klic bodočega očeta, da njegova žena doma rojeva in da prosi za policijsko spremstvo do porodnišnice.

"Policist na 113 je takoj poiskal najbližjo patruljo in jo napotil v spremstvo. Občana je poskušal čimbolj pomiriti in mu dal dodatne napotke, da na vozilu prižge vse štiri smerokaze in sledi policijskemu spremstvu na primerni razdalji, da ne bi prišlo do prometne nesreče," pojasni Boštjan Žaberl.