Bilanca obalnega neurja: 88 poplavljenih objektov, 36 odkritih streh

Neurje, ki se je v ponedeljek razbesnelo na območju slovenske Istre, je v obalni regiji povzročilo večjo materialno škodo. Poplavljenih je bilo 88 objektov, močan veter je odkril streho na 36 objektih, sprožilo se je 34 manjših plazov, podrlo pa se je 33 dreves. Trenutno je stanje na Obali mirno, poroča obalna civilna zaščita. Hidrologi pa napovedujejo, da ponoči nove nevihte in močnejše nalive pričakujejo prav na jugozahodu Slovenije, saj bo ta čas center ciklona nad Kvarnerjem. Ponedeljkovo neurje je zalilo tudi ceste v prestolnici, v Savinjski dolini pa ni povzročilo škode.

Regijski center za obveščanje Koper je v ponedeljek sprejel več kot 600 klicev na pomoč. V intervencijah je sodelovalo 183 poklicnih in prostovoljnih gasilcev iz obalne, postojnske in ilirskobistriške regije ter delavci komunalnih in cestnih podjetjih ter pripadniki civilne zaščite. Skupno so posredovali v več kot 200 izrednih dogodkih, so sporočili iz regijskega štaba civilne zaščite za obalno regijo.

V koprski občini je silovit veter poškodoval streho na Osnovni šoli Šmarje in pokrito tribuno na stadionu Bonifika, v Ajdovščini je klestila toča. V Izoli je bilo po ponedeljkovem deževju poplavljenih več ulic. Dodatne težave pri odtekanju vode je povzročalo še povišano plimovanje morja. Podrlo se je tudi več dreves oziroma počilo več vej.

Poplavljeno ožje središče Izole FOTO: Jaka Vran

Na Sončnem nabrežju je sunek vetra podrl dimnik, ki je obstal na strehi. Pristojne službe so črpale vodo iz stanovanjskih objektov, vrtcev, knjižnice in garaž. Prišlo je tudi do večjega števila podorov zemljine in zemeljskih plazov, poroča uprava za zaščito in reševanje. Gmotna škoda na območju mestne občine Koper je ogromna, je na Facebooku že v ponedeljek sporočil župan Aleš Bržan.

Trenutno stanje v obalni regiji je mirno, objekti, ki jim je močan veter odkril streho, so bili zaščiteni pred vremenskimi vplivi, iz poplavljenih objektov je bila izčrpana voda, odstranjuje se posamezna podrta drevesa in manjše zdrse zemljine.

Danes poteka sanacija na poplavljenih in poškodovanih javnih in zasebnih površinah ter objektih. V prihodnjih dneh bodo prizadete občine pripravile oceno nastale materialne škode, so še sporočili iz regijskega štaba civilne zaščite. V Ljubljani zaliti podvozi V prestolnici je voda zalila več kleti in cest, iz poplavljenih podvozov so morali reševati nekaj voznikov.

Po vsej Gorenjski zaradi dežja številne intervencije, plaz nad Koroško Belo zaenkrat miruje Na Gorenjskem ponedeljkovo in današnje deževje povzroča težave predvsem na območjih, ki jih je vremenska ujma prizadela že v začetku avgusta. Meteorna voda je zalila številne kleti in druge objekte, potrebnih je bilo več posredovanj gasilcev in pripadnikov Civilne zaščite. Plaz nad Koroško Belo zaenkrat miruje, nameščena je bila dodatna zaščita. Po besedah poveljnika Regijskega centra Civilne zaščite (CZ) za Gorenjsko Klemna Šmida so bile intervencije potrebne po vsej Gorenjski. Največ jih je bilo na območjih, ki so jih ujme prizadele že v začetku avgusta. Gasilci in pripadniki Civilne zaščite, ki so ponekod znova oblikovali štabe, so posredovali predvsem v Žireh, Gorenji vasi – Poljanah, Škofji Loki, Cerkljah na Gorenjskem, Šenčurju, Tržiču, Radovljici in na Jesenicah. "Šlo je predvsem za črpanje meteornih voda iz zalitih kleti in drugih objektov. Zaradi visokih meteornih voda je ponekod udarila tudi podtalnica," je povedal Šmid. Večje intervencije niso bile potrebne, prav tako ne evakuacije, so se pa po besedah Šmida nekateri prebivalci Gorenje vasi – Poljan in Škofje Loke začasno preselili drugam, saj se bojijo plazov. Dež je namreč po besedah poveljnika Regijskega centra CZ za Gorenjsko nekatere plazove okrepil, "ni pa nikjer tako, da bi bilo življenjsko ogrožajoče".

Plaz nad Koroško Belo, v katerem je več kot milijon kubičnih metrov materiala in grozi celotnemu kraju, po besedah Šmida trenutno bolj ali manj miruje, nihče pa ne ve, kako bo v prihodnje. Zato so bila nameščena dodatna varovala, zanke, za opozarjanje prebivalcev. Ob OŠ Koroška Bela je bila nameščena dodatna premična sirena. "V kolikor bi se ta sprožila, so ljudje seznanjeni, kam in kako se umakniti," je povedal Šmid. V Zgornji in Spodnji Savinjski dolini ponedeljkovo neurje ni povzročilo škode, sanacija strug se nadaljuje V Zgornji in Spodnji Savinjski dolini ponedeljkovo neurje ni povzročilo skoraj nobene škode. Na tem območju ni bilo veliko dežja, malo je grmelo, vodotoki pa niso preveč porasli. Ponekod so imeli šest do sedem gasilskih intervencij, predvsem zaradi zalitih kletnih prostorov in naraslih meteornih vod, a so zadeve gasilci zelo hitro sanirali. Kot je za STA danes povedal župan Ljubnega ob Savinji Franjo Naraločnik, se trenutno ukvarjajo s pridobitvijo težke mehanizacije od lokalnih podjetij. Danes tako pričakujejo večje število bagerjev in tovornjakov za čiščenje struge Savinje, nadaljujejo tudi dela za vzpostavitev normalnih cestnih povezav. Od regijskega štaba civilne zaščite so zahtevali, da bi ekipi iz Republike Srbske in Slovaške, ki pomagata na terenu, ostali še nekaj časa, saj gre za zelo dobro izurjeni ekipi.