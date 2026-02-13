Bile so njene učenke, nato sodelavke, danes pa skupaj upokojenke

Mariborčanka Antonija Kontler je slavila 103. rojstni dan. Praznovala ga je skupaj z nekdanjimi sodelavkami - učiteljicami osnovne šole Janka Padežnika. Nekatere med njimi so bile najprej njene učenke, kasneje sodelavke, danes pa so skupaj upokojenke. Tončka, kot ji pravijo njene prijateljice, je poučevala matematiko in fiziko, zdaj je že 47 let upokojena, še vedno pa rada obdeluje svoj vrt in sadovnjak.