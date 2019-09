Biljard se vrača! Tudi v center Ljubljane!

Priljubljenost biljarda v zadnjih letih ponovno strmo narašča pri nas in povsod po svetu ter že dosega raven zgodnjih devetdesetih let prejšnjega stoletja. Tiste čase je na slovenski biljardni sceni in širše kraljeval vsem poznani Jonas Žnidaršič. Njegova biljardnica Desetka na Miklošičevi ulici, je bila prav tako kultni klubski prostor in tudi prava valilnica številnih mednarodno uspešnih slovenskih biljardistov.



Na znatno povečanje povpraševanja tako rekreativno-zabavnega, kot tudi športnega segmenta biljarda, smo v smeri razvoja te nadvse zanimive in privlačne igre tako tudi v Ljubljani dobili pravi odgovor, kar potrdi tudi sam prej omenjeni pionir in guru slovenskega biljarda:



"Vesel sem, da se je v letih prvih začetkov slovenskega biljarda pri nas razvila živa in živahna biljardna scena. Odprtje nove prostorne biljardnice v samem centru Ljubljane z veseljem pozdravljam".



Znatno povečane kapacitete bodo odpravile čakalne vrste ob konicah, obogatena in celostna gostinsko-zabavna ponudba pa bo poskrbela za to, da bo Biljardna hiša Ljubljana še naprej zagotavljala svojim gostom prvovrstno izkušnjo.



Svetovna smetana biljarda v Ljubljani!