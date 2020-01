'Bilo bi bolje, če bi med odločanjem o vrnitvi slovenskih vojakov spal še kdo drug'

Ko se je odločalo o tem, kaj bo s slovenskimi vojaki v Iraku, je predsednik vlade spal. Minister Erjavec je povedal, da mu je nekaj pred tretjo zjutraj poslal sporočilo, na katero pa ni reagiral. "Gospod Erjavec je pošiljal sms-e. Če ni bilo odziva, bi lahko poklical. In če še vedno ne bi bilo odziva, se nekoga pošlje na dom, ki me zbudi. Tako da imam občutek, da ni bilo ravno velike želje po tem, da bi prišel tja," pojasnjuje Šarec.

Imamo klinično mrtvo vlado, ki je operativno nesposobna in jo pri življenju drži samo še cenik Zmaga Jelinčiča ? Bo vladajoča koalicija po sobotnem kongresu, na katerem bosta moči pomerila politični maček s 1000 življenji Karl Erjavec in ambiciozna ministrica Aleksandra Pivec , ki za razliko od Erjavca uživa politične simpatije predsednika vlade, razpadla? Smo bližje oblikovanju nove vlade, v kateri bi Janez Janša mandatarstvo prepustil Mateju Toninu, ali predčasnim volitvam, za katere se, kot kaže, tudi ogreva predsednik največje opozicijske stranke. Kaj nas čaka, na kakšnih stališčih je v teh politično vročih in napetih dneh, ki jih je sprožil umik slovenskih vojakov iz Iraka? Na vsa ta vprašanja je odgovarjal premier Marjan Šarec, ki je bil gost v studiu oddaje 24UR ZVEČER.

Pa tudi, če bi prišel, ne bi to ničesar spremenilo, meni, saj so se ključne zadeve dogajale dopoldne. "Mi smo bili prepričani, da se bodo umikali vsi, nakar smo izvedeli, da temu ni tako in da se bomo umaknili samo mi."

Na vprašanje, ali torej meni, da ga Erjavec ni želel tam, pa: "Tako je. In po kasnejših dogodkih sodeč, bi bilo bolje, da bi še kdo drug takrat spal!" Šarec ni hotel povedati, ali s tem misli predsednika Boruta Pahorja, dejal je le, da je šla odločitev prehitro v javnost.

Pahor je sicer danes sporočil, da odločitev o umiku vojakov po njegovem mnenju ni škodila ugledu države.Kaj pa meni Šarec?"Za to so poklicani vojaški strokovnjaki, ki so povedali svoje, sam sem imel pa tudi nekaj neprijetnosti, ko je bilo treba pojasnjevati odločitve v zavezništvu," je dejal. Komu je moral pojasnjevati, ni razkril, je pa dejal, da je bilo "sprejeto z začudenjem".

Zakaj pa kot premier ni reagiral potem, ko je izvedel, da se Nemci ne bodo umaknili? "Ministrstvo ima 72 ur pristojnost, da samo odloča o tem. Če bi bila potrebna večja odločitev, pa se skliče sejo vlade. Tako da jaz kot predsednik vlade sam ne morem o tem odločati, o umiku oz. prekinitvi misije odloča vlada," pravi.

Priznal je, da z ravnanjem ministra Erjavca ni zadovoljen, bo pa s pogovori počakal na konec kongresa stranke DeSUS. "Seveda nisem bil zadovoljen, a vi bi bili na mojem mestu?"je vprašal in poudaril, da ni nikoli rekel, da bo Erjavca zamenjal, se bo pa z njim pogovoril. Po koncu kongresa se bo pogovoril tudi z ministrico Pivčevo. Poročilo KPK je namreč prav danes razkrilo, da je kršila zakon o integriteti.

Ima Šarec, ki je pri aferi sendvič pokazal, da ima stroga merila, drugačne kriterije, ko gre za Pivčevo? "Sendvič ni primerljiv, ker sendvič je znak nečimernosti. Ker nekdo ni mogel počakati tri minute, da bi prišel na vrsto, je sendvič preprosto odnesel, kakšno je to sporočilo ljudem? Tega si poslanec ne more dovoliti. Tu pa gre za kompleksnejšo zadevo, pri kateri je treba pridobiti več podatkov. Ministrica delo na resorju opravlja dobro. Ta zadeva pa ni povezana z delom na resorju in o tem se bova pogovarjala, ko bo minil kongres."

Odgovoril je tudi na vprašanje, kako trdna je koalicija. "Gospod Tonin se ne bi najedel vedeževalskega kruha, ker je leta 2009 v Kamniku, leto pred županskimi volitvami na svojem informativnem portalu objavil anketo, po kateri bi bil on župan, čez eno leto pa sem jaz postal župan občine Kamnik. Napovedoval je tudi nekatere druge stvari, ki se niso uresničile, tako da je treba biti pri tem previden."

Dejal je, da zaupa svojim koalicijskim partnerjem, ki so v medijih jasno povedali, da na tem ni nič. "Vlada dela, sprejela je ukrepe, razbremenila regres, naredila davčno prestrukturiranje, znižuje javni dolg ... Gospod Janša in gospod Tonin pa na vsak način iščeta poligon za destabilizacijo vlade. Tega smo že vajeni in nas ne preseneča." Vlada se lahko podre kadarkoli, še pravi Šarec in dodaja: naj naredijo konstruktivno nezaupnico, zberejo 46 glasov in bodo imeli vlado.

Gospod Janša ima v naslednji vladi očitno željo biti zdravstveni minister, ker uporablja klinično patološke izraze, pa je Šarec komentiral besede predsednika SDS. "Pravi, da se truplo ohlaja, pa mu bom vrnil žogico: obdukcija še ni na mizi, jaz sem še vedno živ, ministrice in ministri so živi, delujemo. On lahko tvita naprej, mi bomo pa pač delali," je še dejal.

Glede reform je dejal, da si ne želi države, ki bi ad hoc delala reforme in ljudi stikala za pas, tako, kot se je že dogajalo.Zavedam se, da imamo probleme, ki pa jih bomo tudi reševali, je še zatrdil. "Nikoli nisem rekel, da nimamo težav, je pa res, da so te v veliki meri posledica preteklosti."

Podatkom Nacionalnega inštituta za javno zdravje o daljših čakalnih dobah Šarec ne verjame. Minister je nameč ugotovil, da ti podatki niso verodostojni in jim ne gre zaupati. "Dvomim, da so točni, posamezne čakajoče imamo namreč zavedene po večkrat.Minister po njegovih besedah že dela na tem in se ves čas ukvarja s tem. NIJZ do zdaj še niso reformirali, ker je to – glede na postavitev svetov zavodov in strukture odločanja – zelo težko.