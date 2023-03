'Bilo bi nehigienično, če bi stranko z 32-letno tradicijo pojedla nova stranka'

Od slogana "Za vse generacije" naj bi se v Desusu kmalu poslovili. Želijo namreč nagovarjati dobrih 630.000 ljudi, ki prejemajo pokojnino – in to sami. Ne želijo si namreč usode LMŠ in SAB, ki sta se po izpadu iz parlamenta pripojili k Gibanju Svoboda. "To sploh ne pride v poštev, sklepi so jasni," pravi Anton Rifelj, ki dodaja, da bi tako stranko z 32-letno tradicijo pojedla stranka z enoletno tradicijo.

In kaj je od stranke ostalo? Na lanskih parlamentarnih volitvah je zbrala le 8000 glasov, imajo pa po državi razvejano mrežo občinskih odborov, trenutno okoli 80. Kot pravi novi prvi mož, bi lahko celo obrnili trend redčenja njihovih vrst. "Od petka naprej imam kar nekaj klicev in pa indicev, da se želijo ljudje, ki so bili zavedeni s prestopom v SAB ali druge stranke, ponovno priključiti [Desusu]," je povedal.

Tako meni v času, ko se odvija mobilizacija upokojencev, ki so kritični do vlade. "Ne želite si, da iz te množice naredimo stranko upokojencev," je pretekli teden dejal Pavel Rupar.

Rifelj napoveduje, da podpore ne bodo iskali na ulicah. "Pavla poznam iz časa, ko sva bila oba župana. Takšen je, kot je, kaj moremo," je povedal in dodal: "On želi biti udaren, popularen, všeč so mu kamere. Populizem je tista pomembna dejavnost, ki jo goji."