13 razbitih vozil, 40 udeleženih oseb, k sreči le štiri lažje poškodovane. To je bilanca verižnega trčenja na primorski avtocesti med priključkoma Razdrto in Senožeče. A lahko bi se razpletlo tudi drugače, veliko bolj tragično, tako kot pred sedmimi leti, ko so v verižnem trčenju na istem odseku umrli štirje ljudje. "Bilo je kot v filmu, avtomobili so leteli z vseh strani," dogajanje opisuje znani slovenski kaskader Rok Cvetkov, ki se je trčenju za las izognil.