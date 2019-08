Bilo je nekoč ... v Hollywoodu!

Bilo je nekoč ... v Hollywooduje deveti film znamenitega Quentina Tarantina, ki je znan po številnih nepozabnih uspešnicah, kot so Šund, Jackie Brown, Ubila bom Billa, Stekli psi, Smrtno varen, Neslavne barabe, Django brez okovov, Osovraženih osem. Tarantino je scenarij za svoj najnovejši film ustvarjal kar pet let, nazadnje pa je celo potegnil nekaj vzporednic s kultnim Šundom, kar že samo po sebi veliko pove o tem, kaj lahko pričakujemo.

Tarantino je v tem filmu zbral najboljše igralce in igralke generacije Leonarda DiCaprija (Volk z Wall Streeta, Povratnik, Izvor, Django brez okovov, Tolpe New Yorka ...) in Brada Pitta (Nenavaden primer Benjamina Buttona, Klub golih pesti, Bes, Neslavne barabe, Pljuni in jo stisni ...), poseben čar pa bo filmu nedvomno dala tudi prelepa Margot Robbie (Odred odpisanih, Jaz, Tonya, Marija Škotska ...). Poleg njih se v filmu pojavijo številna druga velika imena, kot je legendarni dobitnik oskarja Al Pacno, pa še: Bruce Dern, Tim Roth, Timothy Olyphant, Kurt Russell, Dakota Fanning, Damian Lewis, Emile Hirsch, James Marsden, Michael Madsen in drugi. Film je zaznamovala tudi zadnja filmska vloga nedavno preminulega igralca Luka Perryja.