Na vprašanje Blaža Kadivca, zakaj je tedaj Marku Škrbcu - Cocu poslal fotografijo svoje hčerke, če je mesec poprej zaradi strahu za življenje sebe in svoje družine iskal policijsko zaščito, je Nevzatović pojasnil, da se je Škrbcu na ta način opravičeval, zakaj nečesa ni mogel narediti: "Kot vidite, na fotografiji ni obraza moje hčerke, poškodovala se je in sem jo peljal k zdravniku."

Blaža Kadivca je zanimalo predvsem, na kakšen način je bilo Darka Nevzatovića strah v času, ko je deloval kot tajni delavec Policije. "Bilo me je strah pred, med in po delovanju. Ves čas me bo strah," je odgovoril, potem ko je vprašanja formuliral predsednik sodnega senata Tomaž Bromše . Na dodatno vprašanje je odgovoril, da ga je bilo strah, da ga bodo ubili.

Med pričanjem je povedal še, da je bil za združbo za dve uri nedosegljiv, ko je prvič sedel s policisti, zaradi česar je v njihovih vrstah zavladala panika. "Celo v hišo so šli gledat. Na kripto sem se moral javiti, kadar koli so pisali," je dejal. Zato je Nevzatović v kasnejših primerih na aplikaciji Sky članom združbe odpisoval tudi, ko je bil v prostorih policije.

Sojenje se bo na Okrožnem sodišču v Ljubljani nadaljevalo v sredo. Dvaindvajset obtoženih v zadevi Kavaški klan obtožnica bremeni, da naj bi vsaj od decembra 2018 do maja 2021 na območju več držav v okviru hierarhično organizirane kriminalne združbe na veliko trgovali z drogo, in sicer naj bi kupili najmanj 534 kilogramov kokaina, dve toni konoplje, najmanj deset kilogramov heroina in druge prepovedane droge. Omenjeno drogo so nato prepeljali v Slovenijo in na območje drugih držav ter jo prodali preprodajalcem droge.