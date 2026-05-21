Slovenija

Prazniki in sonce: slovenske ceste bodo spet (pre)polne

Ljubljana, 21. 05. 2026 16.03 pred 57 minutami 2 min branja 17

Avtor:
T.H.
Delovna zapora med Ravbarkomando in Razdrtim

Prometni koledar za ta konec tedna ponovno opozarja na izrazito povečanje prometnih obremenitev na naših cestah, so spomnili na Agenciji za varnost prometa (AVP). Prihajajo namreč binkošti, ki prinašajo podaljšan konec tedna prebivalcem številnih evropskih držav. Hkrati pa se v nekaterih nemških zveznih deželah začenjajo tudi počitnice.

Čeprav v Sloveniji vse do konca junija ni več praznikov in podaljšanih koncev tedna, smo že opozarjali, da bodo na prometne tokove še pred začetkom poletnih počitnic pri nas močno vplivali prosti dnevi v tujini, ko se bo tranzit mešal z močnimi dnevnimi prometnimi konicami.

Tokrat bo na slovenskih cestah gneča zaradi praznika binkošti, ki sicer pride na nedeljo, vendar je tudi binkoštni ponedeljek dela prost dan v številnih sosednjih državah - v Avstriji, Nemčiji, na Madžarskem, delu Švice, Belgije in Nizozemske. Zaradi podaljšanega konca tedna in turističnih migracij bo promet tako močno povečan.

Plačilno okence pred Karavankami
FOTO: AP

Tudi po podatkih državnega statističnega urada (Surs) je bilo med prazničnimi dnevi v lanskem drugem četrtletju - april, maj, junij - največ prometa potniških vozil na odseku Drenov Grič na primorski avtocesti prav v nedeljo, 8. junija 2025, na binkošti. Avtocestni števec jih je naštel 68.000, kar je bilo za skoraj 20 odstotkov več kot leto prej.

Kdaj in kje se pričakuje največja gneča?

Največje zgostitve in zastoji se tudi letos pričakujejo že v petek popoldne in v soboto dopoldne, ko se v nam najbližjih nemških zveznih deželah Bavarska in Baden-Württemberg začenjajo še počitnice. Takrat bodo kolone predvsem v smeri Avstrije in Italije proti Hrvaški, v nedeljo in ponedeljek pa ob vračanju nazaj proti severu.

Lepa vremenska napoved pa dodatno povečuje promet zaradi obiska turističnih in izletniških točk, poudarjajo na Prometno-informacijskem centru.

Zastoji se pričakujejo predvsem na primorski avtocesti med Ravbarkomando in Postojno zaradi obsežnih vzdrževalnih del, pravijo na AVP. Na gorenjski avtocesti bodo gneča in občasni zastoji pred predorom Karavanke, na območju delovišč pri priključku Hrušica ter med Kranjem in Naklim.

Delovna zapora med Ravbarkomando in Razdrtim
FOTO: Aljoša Kravanja

Na štajerski in podravski avtocesti bo povečan tranzitni promet na relaciji Šentilj–Maribor–Gruškovje ter na zahodni ljubljanski obvoznici med predorom Šentvid in Brezovico.

V deloviščih vožnja v zamiku

Voznikom priporočajo, da pred odhodom na pot preverijo aktualno stanje in potovalne čase. Posebej na zoženih deloviščnih odsekih priporočajo vožnjo v zamiku ter dosledno upoštevanje omejitev hitrosti.

V delovni zapori odsvetujejo vzporedno vožnjo
FOTO: Bobo

Svetujejo tudi izogibanje nepotrebnemu menjavanju prometnih pasov, ki dodatno zmanjšuje pretočnost prometa in povečuje tveganje za nastanek prometnih nesreč: "Na avtocestah namreč ne velja prosta izbira prometnih pasov, ampak pravilo Vozi desno, prehitevaj levo!. Levi prometni pas je namenjen prehitevanju, neupravičena vožnja po njem pa zmanjšuje pretočnost in povečuje tveganje za nevarne situacije."

Priporoča
KOMENTARJI17

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Naiskreni
21. 05. 2026 16.58
Bom sel v petek popldan vozit 93 po avtocesti, da se naredi malo kolone, med prehitevanjem tovornjakov in pred zozenjem na polno po bremzi da se 3. v vrsti za mano skoraj ustavi. in je avtocesta zabasana za 2 dni. brez karambola. tako enostavno... in zabavno... ce nisi v koloni. 🤣
Bourne
21. 05. 2026 16.49
V petek in soboto torej cim bolj prehitevat in se grebst, kdo prej pride skozi zozenje, da mal useka in se vse ustavi vsaj za enih 5 ur.
Protoc
21. 05. 2026 16.47
Za migrantr je vsak dan praznik..polne ljubljanske ulice so jih..če ocenim v ljubljani je ene 30%slovencev vse drugo ala afrika indija
Še89sekund
21. 05. 2026 16.42
Kje pa ta nazadnjaška izplenjena vasica ima ceste ? Te muletiere primerne za konske uprege so vse kaj drugega kot času primerne ceste .
Maribor?an 1
21. 05. 2026 16.38
Pa dajte malo nadzora naredit nad DARSom. Delajo kaj jim paše. Narod sploh ne ve kako se krade. V 2 letih isti odsek 10x zaprt in vedno jovo na novo gremo nekaj delat. Šentilj Maribor in obratno. Ko se je delala nova ograja pri izvozu za Mursko Soboto sploh ne ve noben zakaj je bila čez 1 mesec cesta spet zaprta hmmmm ker so narobe obrnili ograjo a glej ga zlomka kdo plača
periot22
21. 05. 2026 16.25
Prepolne zaradi nesposobnega Darsa!!!!!!!
Perivnik
21. 05. 2026 16.37
Prepolne ceste zaradi koruptivnega DARSa. Na hitro sklenil pogodbe z izvajalci in jih poslal na teren. Ob sklenitvi pogodbe je tudi provizija. Je treba vse pobrati, kar je le možno, ne glede na to, kako slovenski narod trpi v kolonah.
macolagobec
21. 05. 2026 16.44
Se bodo te ""pogodbe"" sedaj prečekirale, neč bat !!!!
gullit
21. 05. 2026 16.24
Pravi čas ste potem začeli dela na gorenjski avtocesti, dobro načrtovano ni kaj. Že tako so kolone ob jutranjih konicah, zdaj ko se bo začela turistična sezona, ki je vedno poleti zaustavila promet občasno oziroma upočasnila promet, pa razmišljam da si mi nakup nove vinjete niti ne splača. Bom raje šel po regionalkah, bom hitreje prišel na delo.
Perivnik
21. 05. 2026 16.36
Seveda je morala Alenčica začeti še pred postavitvijo nove vlade, da bo lahko pobrala %. Koliko so že rekli zanjo, da jih zahteva od izvajalcev?
seter73
21. 05. 2026 16.17
na primorki je odsek kjer se mi vozimo po dveh pasovih od tega je en zozan za cca 30-40cm mentem ko posledicno zaprti pas kjer se prekladata dva z lopato in se 5x na dan pele kamion z materialom razsirjen za teh 30-40cm! Zakaj, zakaj ni za voznjo dva normalna pasova, da delovisce pa rahlo zozan?!?
obožeobože
21. 05. 2026 16.16
Včeraj ob 15.30 Stara vas Postojna vse stalo. za smer KP in LJ. Sami kamjoni. Količina tovornega prometa po tej AC je vsaj 300% presega zmogljivosti.
tron3
21. 05. 2026 16.14
Le kje je Rodetov Franck, po Bergamu o njemu ni ne duha in sluha!!? Le kako, le zakaj??
Anion6anion
21. 05. 2026 16.09
A spet v Evropi praznik, pri nas pa ne.
