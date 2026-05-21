Prazniki in sonce: slovenske ceste bodo spet (pre)polne

Čeprav v Sloveniji vse do konca junija ni več praznikov in podaljšanih koncev tedna, smo že opozarjali, da bodo na prometne tokove še pred začetkom poletnih počitnic pri nas močno vplivali prosti dnevi v tujini, ko se bo tranzit mešal z močnimi dnevnimi prometnimi konicami.

Tokrat bo na slovenskih cestah gneča zaradi praznika binkošti, ki sicer pride na nedeljo, vendar je tudi binkoštni ponedeljek dela prost dan v številnih sosednjih državah - v Avstriji, Nemčiji, na Madžarskem, delu Švice, Belgije in Nizozemske. Zaradi podaljšanega konca tedna in turističnih migracij bo promet tako močno povečan.

Tudi po podatkih državnega statističnega urada (Surs) je bilo med prazničnimi dnevi v lanskem drugem četrtletju - april, maj, junij - največ prometa potniških vozil na odseku Drenov Grič na primorski avtocesti prav v nedeljo, 8. junija 2025, na binkošti. Avtocestni števec jih je naštel 68.000, kar je bilo za skoraj 20 odstotkov več kot leto prej.

Največje zgostitve in zastoji se tudi letos pričakujejo že v petek popoldne in v soboto dopoldne, ko se v nam najbližjih nemških zveznih deželah Bavarska in Baden-Württemberg začenjajo še počitnice. Takrat bodo kolone predvsem v smeri Avstrije in Italije proti Hrvaški, v nedeljo in ponedeljek pa ob vračanju nazaj proti severu.

Lepa vremenska napoved pa dodatno povečuje promet zaradi obiska turističnih in izletniških točk, poudarjajo na Prometno-informacijskem centru.

Zastoji se pričakujejo predvsem na primorski avtocesti med Ravbarkomando in Postojno zaradi obsežnih vzdrževalnih del, pravijo na AVP. Na gorenjski avtocesti bodo gneča in občasni zastoji pred predorom Karavanke, na območju delovišč pri priključku Hrušica ter med Kranjem in Naklim.