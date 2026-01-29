Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Starši pred dilemo: prenos ali uničenje vzorcev tkiv za več kot 500 evrov

Ljubljana, 29. 01. 2026 19.42 pred eno minuto 3 min branja 6

Avtor:
E.Č. N.L.
Biobanka

Kalvarija staršev, ki so pri propadli Biobanki shranili vzorce tkiv in celic svojih otrok, se nadaljuje. Le še dva dneva imajo, da se odločijo za nadaljnjo hrambo, prenos ali uničenje vzorcev, za kar bodo morali dodatno plačati več kot 500 evrov. GaiaCell, podjetje v lasti Gordane Živčec Kalan, terja odkupnino za vzorce naših otrok, besnijo starši. Kaj pa pravijo v podjetju?

Najprej so od staršev terjali dodatno plačilo, nato grozili, da bodo ugasnili hladilnike, zdaj pa jih postavili pred odločitev: ali vzorce še naprej hraniti pri GaiaCellu ali jih prenesti drugam oziroma uničiti, kar pa jih bo stalo več kot 500 evrov.

Zakaj takšna cena? Pri GaiaCellu pojasnjujejo, da uničenje poteka po protokolu. "Vzorec se komisijsko uniči in se o tem napiše zapisnik. Nadalje se o tem dogodku poroča Slovenija-Transplantu. Uničen vzorec in vsi referenčni vzorci se iščejo po različnih posodah, se hermetično zapre in ga odpelje pooblaščeno podjetje za prevzem infektivnih odpadkov," pojasnjujejo in dodajajo, da je nato potrebno urediti še evidenco, dokumentacijo pa predati v trajni arhiv stečajnemu upravitelju družbe Biobanka d.o.o. v stečaju.

Kakšne so možnosti za starše?
Kakšne so možnosti za starše?
FOTO: 24UR

Stane pa tudi nadaljnja hramba. "Mi moramo GaiaCellu plačati hrambo do zdaj. Potem pa, če prenašamo na Izvorno celico, imajo oni po svojem ceniku 500 evrov plus DDV, samo za prenos. Potem pa moramo naknadno ponovno plačati hrambo, ki smo jo že plačali. To je velik zalogaj, ki pa se ga bomo lotili, ker nam to veliko pomeni," situacijo opisuje ena od mam. Pri GaiaCellu odgovarjajo, da imajo že več kot 20 mesecev dejanske in stalne stroške za ohranjanje vzorcev.

Edina brezplačna opcija je, da vzorce svojih otrok donirajo GaiaCellu - v znanstveno-raziskovalne namene, ali za izdelavo zdravil. To je barantanje z vzorci naših otrok, od nas pravzaprav terjajo odkupnino, nad ustanoviteljico Gordano Živčec Kalan - besnijo starši. "Recimo, če je vzorcev še 4000 in če bo dobila 500 evrov dodatnega denarja na vsak vzorec, bo ona praktično hipoma zaslužila dva milijona evrov," pravi Goran Kotnik. "Ta kalvarija je šok za vse nas in nihče se ne bi za to odločil, če bi jo pričakovali," priznava tudi Marjana Bubanja.

Starši razočarani tudi nad državo

Da razumejo stisko staršev, ki so se znašli v tej nepravični situaciji, odgovarjajo z GaiaCella. In še, da jih boli očitek, da za vzorce terjajo odkupnino. A da je tudi država zavzela stališče, da so vzorci osebno premoženje, za katerega je odgovoren lastnik, torej starši. Da GaiaCellu ne morejo preprečiti dodatnega zaračunavanja - med vrsticami - odgovarjajo na javni agenciji za zdravila.

"JAZMP kot regulatorni in nadzorni organ ne more posegati v civilna razmerja ter presojati upravičenosti in višine zahtevanega plačila za uničenje ali prenos vzorcev k drugemu ponudniku," odgovarjajo na Javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke.

"Mislim, da smo vsi starši zelo razočarani, počutimo se, da nas je sistem, država pustila na cedilu," priznava Bubanja. "JAZMP kar še noče priznati krivde in skuša na vse kriplje spraviti podjetje GaiaCell čez vodo, kljub temu, da tam vmes propadajo vzorci," je do agencije kritičen Kotnik.

Starši se bojijo, da so vzorcem njihovih otrok šteti dnevi. Novembra lani je pri GaiaCellu že propadlo približno 400 vzorcev. "Ta posoda, ki se je sama odprla, se zdaj nahaja v rokah forenzičnih preiskovalcev, bomo videli, kaj bo preiskava pokazala. To je bil največji registriran propad zbirke matičnih celic v Evropi," še dodaja Kotnik.

Z GaiaCella so nam pojasnili še, da nepravilnosti do zdaj ni ugotovila niti JAZMP, da pa bi lahko večjo vlogo prevzela tudi država. Predlagajo, da bi država vzpostavila nacionalno kriobanko, "kamor bi se vzorci lahko varno prenesli, bi omogočila trajno, strokovno in pregledno rešitev ter razbremenila starše negotovosti tudi za prihodnje".

gaiacell biobanka vzorci

Ugotovitve Vontine komisije so se spremenile v politični spopad

Goljufije, mučenje, umor: Kitajska usmrtila 11 članov mjanmarske mafije

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jedupančpil
29. 01. 2026 20.18
ja mormo :)
Odgovori
0 0
anatomija
29. 01. 2026 20.02
Zakaj bi pa davkoplačevalci plačevali vaše račune ? Kaj pa potem dobimo tisti , ki nismo shranili matičnih celic , če že moramo plačati ?
Odgovori
+3
4 1
Delavec_Slo
29. 01. 2026 20.02
Lahko bi javni sektor mal doniral,sajjedobil božičnico, ki si je ne zasluži!
Odgovori
-1
2 3
bad-grandpa
29. 01. 2026 20.01
Davek na neumnoat bogatih slovenceljev je bila ta banka
Odgovori
+3
5 2
higgsov bozon
29. 01. 2026 20.23
kakšnih bogatih ?? Če lahko rečete da bi za svojega otroka umrli, je shramba njegovih matičnih celic še najmanj kar lahko storite za svojega otroka . Verjetno pokadite vsak mesec za 150 eur čikov in spijete za 50 eur piva . To je pa na letni ravni toliko kolikor smo porabili za hrambo matičnih celic za obdobje 20 let. Vi mate tobak in alkohol, mi pa celice ...vsako tele svoj vesele ane..
Odgovori
0 0
Stauffenberg
29. 01. 2026 19.52
Pa kaj ima država s tem? Nič.
Odgovori
+6
7 1
bibaleze
Portal
Zvezdnik pri 57 letih osmič očka
Otroci s posebnimi potrebami: Kje je vzrok za naraščanje števila odločb?
Otroci s posebnimi potrebami: Kje je vzrok za naraščanje števila odločb?
Kaj najstniški fantje resnično potrebujejo za uspešno odraščanje
Kaj najstniški fantje resnično potrebujejo za uspešno odraščanje
Kaj se zgodi, ko pustite dojenčka, da dolgo joka?
Kaj se zgodi, ko pustite dojenčka, da dolgo joka?
zadovoljna
Portal
Za njim so v 90. norele tudi številne Slovenke
Slovenka slavila na enem največjih fotografskih tekmovanj
Slovenka slavila na enem največjih fotografskih tekmovanj
Nuša na skupnem snemanju zasenčila konkurenco
Nuša na skupnem snemanju zasenčila konkurenco
Letos ne bomo nosile belih superg
Letos ne bomo nosile belih superg
vizita
Portal
Pazljivo pri vnosu tega dodatka
Vse več bolnikov se odloča za tovrstno zdravljenje
Vse več bolnikov se odloča za tovrstno zdravljenje
Kako različne oblike sedenja vplivajo na možgane
Kako različne oblike sedenja vplivajo na možgane
Spremembe barve nohtov, ki lahko opozarjajo na resne bolezni
Spremembe barve nohtov, ki lahko opozarjajo na resne bolezni
cekin
Portal
Lov na popuste: se res splača?
Kritične napake, ki vas lahko stanejo sanjske službe
Kritične napake, ki vas lahko stanejo sanjske službe
Leto, ko bo mir postal nova potovalna valuta
Leto, ko bo mir postal nova potovalna valuta
Krediti za upokojence: do katere starosti, kakšni so stroški in zavarovanja
Krediti za upokojence: do katere starosti, kakšni so stroški in zavarovanja
moskisvet
Portal
Osvoji 2 vstopnici za FNC 27 v Münchnu
AI lahko zavede tudi najpametnejše: Bodite previdni!
AI lahko zavede tudi najpametnejše: Bodite previdni!
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
Teh živil ne bi smeli jesti za večerjo
Teh živil ne bi smeli jesti za večerjo
dominvrt
Portal
Večerna rutina čiščenja, ki vam bo olajšala cel teden
Zamrznjene cevi na vrtu: kaj storiti?
Zamrznjene cevi na vrtu: kaj storiti?
Preprost trik, s katerim boste preprečili slabše pranje perila
Preprost trik, s katerim boste preprečili slabše pranje perila
Skrivno 'orožje' za sijoč kuhinjski pult
Skrivno 'orožje' za sijoč kuhinjski pult
okusno
Portal
Krofi malo drugače: 7 receptov za bolj zdrave in ustvarjalne različice
Ideja za brezmesno kosilo, ki ga boste pripravljali znova in znova
Ideja za brezmesno kosilo, ki ga boste pripravljali znova in znova
Okusna enolončnica, ki je idealna izbira za deževne dni
Okusna enolončnica, ki je idealna izbira za deževne dni
Fit obroki v nekaj minutah
Fit obroki v nekaj minutah
voyo
Portal
V senci lepih
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Nemir
Nemir
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506