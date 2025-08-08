Biobanka išče ustanove za nadomestno shranjevanje vzorcev

Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) je pred tednom dni namreč izdala odločbo, v kateri je propadli Biobanki naročila, naj sklene sporazum o nadomestnem shranjevanju preostalih vzorcev popkovnične krvi in tkiv otrok ter dokumentacije z vsaj eno ustanovo za tkiva in celice. Sporazum mora v skladu z odločbo skleniti v 30 dneh od vročitve odločbe.

Matej Žunič je navedel, da je ugotavljanje interesa ustanov že v teku, povpraševanje so namreč naslovili na vse ustanove za tkiva in celice, ki imajo dovoljenje JAZMP.

Ob tem je pojasnil, da je bilo sicer v postopku prijavljenih za približno 45,2 milijona terjatev, pri čemer so za 844.000 evrov terjatev vložili poslovni subjekti, za 44,4 milijona evrov pa je terjatev skleniteljev pogodb o shranjevanju popkovnične krvi in/ali popkovnice. Pri slednjih gre večinoma za pogojne terjatve, kjer se pogoj za terjatev izpolni le v primeru, če bi strankam nastala škoda, je opozoril Žunič.