Biobanka išče ustanove za nadomestno shranjevanje vzorcev

Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) je pred tednom dni namreč izdala odločbo, v kateri je propadli Biobanki naročila, naj sklene sporazum o nadomestnem shranjevanju preostalih vzorcev popkovnične krvi in tkiv otrok ter dokumentacije z vsaj eno ustanovo za tkiva in celice. Sporazum mora v skladu z odločbo skleniti v 30 dneh od vročitve odločbe.
Matej Žunič je navedel, da je ugotavljanje interesa ustanov že v teku, povpraševanje so namreč naslovili na vse ustanove za tkiva in celice, ki imajo dovoljenje JAZMP.
Ob tem je pojasnil, da je bilo sicer v postopku prijavljenih za približno 45,2 milijona terjatev, pri čemer so za 844.000 evrov terjatev vložili poslovni subjekti, za 44,4 milijona evrov pa je terjatev skleniteljev pogodb o shranjevanju popkovnične krvi in/ali popkovnice. Pri slednjih gre večinoma za pogojne terjatve, kjer se pogoj za terjatev izpolni le v primeru, če bi strankam nastala škoda, je opozoril Žunič.
Podjetje Biobanka, ki je v zadnjih 16 letih shranjevalo popkovnično kri in tkivo otrok, je lani prenehalo delovati. Vzorce in dokumentacijo je od Biobanke prevzelo podjetje GaiaCell, a je JAZMP odločil, da bi to morali storiti v podjetju Celica, ki je imelo sklenjen sporazum z Biobanko, ko je ta še delovala.
V Celici so se na odločitev JAZMP dvakrat pritožili, saj pravijo, da za hranjenje vzorcev nimajo dovolj zmogljivosti. Agencija je pritožbo Celice predala ministrstvu za zdravje, kjer so Celici naložili, naj zagotovi delno nadomestno shranjevanje vzorcev Biobanke, glede ostalih vzorcev Biobanke pa ministrstvo ni odločilo, zato je JAZMP uvedel inšpekcijski postopek. Celica je junija prenesla del vzorcev in pripadajočo dokumentacijo in s tem izvršila odločbo ministrstva, so prejšnji teden sporočili z JAZMP.
Podjetje GaiaCell, ki je po propadu Biobanke prevzelo vzorce, je minuli teden pristojne pozvalo, naj prevzamejo odgovornost in plačajo stroške shranjevanja. Sporočili so, da bodo sistem za vzdrževanje vzorcev zaprli, če tega pristojni do sredine avgusta ne storijo. Na JAZMP pa so poudarili, da je podjetje GaiaCell vzorce Biobanke zavestno sprejelo v hrambo brez ustrezne pravne podlage in da jih ne sme ogroziti, saj bi to lahko pomenilo tudi kaznivo dejanje.
