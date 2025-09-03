Biobanka: ministrstvo na JAZMP uvedlo sistemski nadzor

Podjetje Biobanka, ki je v zadnjih 16 letih shranjevalo popkovnično kri in tkivo otrok, je lani prenehalo delovati. Sporazum za nadomestno shranjevanje vzorcev je imelo sklenjen s podjetjema Educell in Celica. Medtem ko se je Educell znašel v stečaju, je Celica zaradi omejenih zmogljivosti prevzela le manjši del vzorcev. Vzorce pa je skupaj z opremo po propadu Biobanke prevzelo podjetje GaiaCell.

Današnjo sejo odbora so v NSi zahtevali predvsem z namenom, da bi ustvarili vsaj nekaj dodatnega političnega pritiska, da pristojni prevzamejo odgovornost, je pojasnil vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj. Kritičen je bil zlasti do Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP), ki da je napake storila že pri podeljevanju dovoljenja Biobanki, in kasneje s prepoznim ter ne najbolj učinkovitim odzivanjem na težave. Med očitki je omenil, da agencija ni niti pregledala, ali ima podjetje za nadomestno hrambo zadostne kapacitete.

Področje hrambe matičnih celic je zelo strogo regulirano in starši so upravičeno pričakovali, da do česa takega ne more priti, je poudaril. Eden od staršev, pediater Goran Kotnik Oven je podobno ocenil, da so državne inštitucije zatajile. Želi, da prevzamejo odgovornost in plačilo nadomestne hrambe, ki bi bilo cenejše, kot morebitne odškodnine zaradi propada teh vzorcev, je ocenil.

Direktor JAZMP Momir Radulović je zagotovil, da so pri Biobanki in Educellu, ki sta nato šli zapored v stečaj, izvajali redne nadzore. Šlo je za ločeni pravni osebi in zakon ni določal nobenih omejitev glede njune finančne povezanosti. V pristojnosti JAZMP pa tudi ni, da bi preverjala, koliko denarnih sredstev imajo podjetja.

Po besedah Radulovića ne evropska direktiva ne zakon tudi ne določata, da mora biti nadomestna hramba za starše brezplačna, kot tudi tega ne določajo njihove pogodbe. Bi pa v prihodnje kazalo izboljšati zakonodajo in vanjo vpisati obvezo vzpostavitve zavarovanja. Še ena od zadev, ki bi jo kazalo zakonsko urediti, pa je prepoved prodaje opreme drugemu podjetju, če se v njej nahajajo vzorci.

Odvetnik Urban Vrtačnik, ki zastopa imetnike vzorcev celic v propadli Biobanki, je na to dejal, da JAZMP res ni dolžan preverjati finančnih podatkov o družbi, je pa dolžan preverjati podatke o kapacitetah in to za ves čas hrambe; dve družbi ne moreta zagotavljati hrambe z isto opremo, istimi ljudmi in istimi kapacitetami. Meni, da bi morali poiskati rešitev, ki bo za starše brezplačna, pri čemer se sklicuje obligacijski zakonik. Kot je pojasnil, je nadomestna hramba podizvajalska pogodba in podizvajalcu nisi dolžan nič plačati, če si plačal že glavnemu izvajalcu.

Na ministrstvu za zdravje po besedah državnega sekretarja Iztoka Kosa razumejo, da so starši razočarani in jezni. A kot je poudaril, je šlo za osebno odločitev za storitev, ki jo ponujajo gospodarske družbe, za pogodbeno razmerje, za katerega država ni garant. "Obstajajo številna regulirana področja, kar pa ne pomeni, da država v primeru stečaja gospodarskih subjektov, ki delujejo na teh področjih, prevzema njihove finančne in druge obveznosti," je dodal.