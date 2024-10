So vzorci iz Biobanke matičnih celic res na varnem? Molči tudi agencija

Kmalu bo znano, ali bo okrožno sodišče dovolilo izbris Biobanke brez likvidacije. To bi pomenilo, da nihče ne bi mogel preveriti, kaj je šlo narobe pri poslovanju podjetja, ki je v zadnjih letih zbrala na tisoče vzorcev človeških tkiv in celic. Po nekaterih podatkih med njimi niso samo vzorci slovenskih otrok ampak tudi tujih. Mineva pol leta ko je Biobanka z odstopom direktorja Strbada Marka postala neoperativna.

Starši so za 20-letno hranjenje ob rojstvu odvzetega tkiva v povprečju plačali dva tisoč evrov. Če je Biobanka shranila pet tisoč vzorcev, je skupno zaračunala 10 milijonov evrov. Po nekaterih informacijah pa naj bi bilo teh vzorcev še precej več, celo več kot deset tisoč, kar bi pomenilo, da bi lahko lastniki Biobanke pobrali več kot 20 milijonov evrov. Glede na to, da je njihova glavna in edina dejavnost bila shranjevanje popkovnične krvi, da so imeli zgolj dva oziroma tri zaposlene in da so stroški blaga, materiala in storitev v zadnjih petih letih skupno nanesli 1,5 milijona evrov, lahko govorimo o vzdržnem poslovnem modelu.

In še nekaj je nenavadno. Zakonodaja na tem področju je pri nas zelo stroga. Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP), ki daje dovoljenja in ki je pristojna za nadzor, mora vsakega, ki upravlja s človeškimi tkivi in celicami, redno preverjati. Kar se očitno pri Biobanki ni zgodilo. Vzorcev namreč danes ne more ali ne želi prevzeti nihče. Prav garancija teh podjetij je bil eden glavnih pogojev, da je Biobanka dovoljenje sploh dobila.

Agencija molči

Prav tako ni jasno, ali res niso opazili, da je Biobanka že pol leta brez direktorja in posledično neoperativna. Goran Kotnik Oven, eden od staršev in zdravnik, je oster: "JAZMP skuša dat vtis, da so zadevo resno prejeli in se nadejajo, da bodo množice jeznih staršev pomirili s simbolnim odvzemom licence Biobanki. Torej podjetju, ki itak ne bo poslovalo več. Po drugi strani se pa niti dotaknejo ne licence GaiaCella kjer ti isti kršitelji že več kot pol leta delajo nov, še hujši prekršek in sicer, da brez privolitve in do nedavnega tudi vednosti staršev, držijo, obdelujejo in poskušajo izkoristiti več tisoč vzorcev slovenskih in tudi tujih otrok."

Na JAZMP na novinarska vprašanja preprosto ne odgovarjajo, prav tako ni dosegljiv direktor Momir Radulović. Iz izjav Gordane Živčec Kalan pred kamero pa je razvidno, da je matične celice Biobanke, čeprav za to ni imela nobenega dovoljenja, prevzela že pred pol leta. "To je bilo v aprilu. Po posvetu z mojo ekipo strokovnjakov, da ne glede na to, kakšne stroške bomo imeli, je etično in moralno, da skrbimo za te vzorce," je 12. oktobra v naši oddaji pojasnila Živčec Kalan.

Če JAZMP kot nadzorni organ kmalu ne bo ukrepala, bo vmes poseglo pristojno ministrstvo za zdravje.