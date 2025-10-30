Biobanka vabi k ponudbi za prevzem vzorcev, GaiaCellu grozi insolventnost

Stečajni upravitelj Mitja Kastivnik je v pozivu še navedel, naj ponudba vsebuje pogoje za sklenitev pogodbe, med katerimi so cena shranjevanja enega vzorca, lokacija shranjevanja ter morebitne stroške obdelave, prevzema in prenosa vzorca s trenutne lokacije shranjevanja na novo.

JAZMP je pred časom presodilo, da so to družba FH-S, celice prihodnosti iz Domžal, družba Tass Logistik storitve in inženiring iz Komende, družba Izvorna celica iz Ljubljane in trzinski GaiaCell, ki sicer hrani vzorce propadle Biobanke.

Vse zainteresirane ustanove za tkiva in celice morajo imeti tudi dovoljenje Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) za opravljanje dejavnosti za prevzem vzorcev, za katere je Biobanka pred stečajnim postopkom s številnimi starši sklenila pogodbe o shranjevanju.

Pozval jih je tudi, da navedejo nadomestno ustanovo za tkiva in celice, ki v primeru prenehanja primarnega shranjevalca v brezplačno nadaljnjo hrambo prevzame shranjene vzorce.

Podjetje Biobanka, ki je v zadnjih 16 letih shranjevalo popkovnično kri in tkivo otrok, je lani prenehalo delovati. Vzorce in dokumentacijo je od Biobanke prevzelo podjetje GaiaCell, čeprav ni imela pogodbe za nadomestno shranjevanje.

Direktorica GaiaCell Gordana Živčec Kalan je v ponedeljek, pred pozivom upravitelja, v sporočilu za javnost opozorila, da so vzorci, ki jih hranijo več kot leto in pol, resno ogroženi. "Zaradi visokih stroškov, ki jih do zdaj nihče ni prevzel, se tudi naše podjetje lahko znajde v finančnih težavah in sooča z resno nevarnostjo insolventnosti," je navedla. Tamkajšnji zaposleni so od ponedeljka napoteni na čakanje na delo od doma.

Živčec Kalanova je starše v sporočilu za javnost pozvala, da lahko shranjevanje pri njih prekinejo in vzorce brezplačno donirajo v znanstvene namene. Zahtevajo lahko tudi uničenje vzorcev, za kar bi sicer morali plačati.

Denar za nadaljnje shranjevanje v GaiaCell pa morata nemudoma zagotoviti stečajni upravitelj ali odvetniška pisarna Vrtačnik, ki zastopa številne starše v tem primeru. Lahko najamejo kredit, je predlagala Živčec Kalanova, ki bi ga poplačali iz denarja, zbranega na fiduciarnem računu.

Ministrstvo za zdravje sicer še preverja postopke JAZMP za izdajo dovoljenja Biobanki.