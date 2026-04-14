Slovenija

Biobanka: Več kot 3000 vzorcev neopredeljenih, grozi jim propad

Ljubljana, 14. 04. 2026 21.21 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA L.M.
Gaiacell

Več kot 3000 od približno 4000 vzorcev propadle Biobanke je po navedbah GaiaCell neopredeljenih. Imetnike vzorcev še vedno poziva, da se glede vzorcev dogovorijo, sicer jim grozi propad, saj plina za shranjevanje neopredeljenih vzorcev ne plačujejo več. Nekatere vzorce pa že prenašajo k podjetju Future Health.

Podjetje GaiaCell je po propadu Biobanke prevzelo vzorce in dokumentacijo okoli 4000 otrok, čeprav ni imelo pogodbe za nadomestno shranjevanje. Od takrat poziva pristojne, naj uredijo financiranje shranjevanja.

Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) je večkrat pozvala starše in polnoletne otroke, ki so pri Biobanki shranili vzorce, naj se z izbranimi družbami čim prej dogovorijo o vzorcih.

Za prenos in nadaljnje shranjevanje vzorcev se lahko dogovorijo z eno od izbranih ustanov za tkiva in celice, to so poleg GaiaCell še Future Health, Izvorna Celica ter Tass Logistik storitve in inženiring za shranjevanje zobne pulpe. Vzorce lahko tudi uničijo ali darujejo.

Imetniki vzorcev so s podjetjem GaiaCell sklenili več kot 140 pogodb za nadaljnje shranjevanje in okoli 70 pogodb za donacijo vzorcev. Ena stranka se je odločila za uničenje, ena pa to načrtuje, je za STA pojasnila direktorica podjetja GaiaCell Gordana Kalan Živčec.

GaiaCell
GaiaCell
 Hkrati prenašajo vzorce k podjetju Future Health, kjer po navedbah Kalan Živčec redno izvajajo "vse postopke za zakonit, varen in strokoven prenos". Na Future Health so konec marca pojasnili, da so z imetniki sklenili več sto pogodb.

GaiaCell pa bo vzorce k družbi Izvorna Celica prenesla takoj, "ko bodo izpolnjeni zakonski pogoji". GaiaCell je namreč prepričana, da ji mora Izvorna Celica poravnati stroške dosedanjega shranjevanja in pripravo na prenos vzorcev. Upravičence do vzorcev je treba tudi identificirati in zagotoviti sledljivost vzorcev. Menijo, da bi izročitev vzorcev Izvorni Celici brez tega pomenilo uveljavljenje pravic brez izpolnitve lastnih obveznosti, kar je v nasprotju z obligacijskim zakonikom.

Navedeno po navedbah JAZMP predstavlja "oviranje izvršitve odločbe", s katero so GaiaCellu naložili predajo vzorcev.

Po oceni Kalan Živčec je več kot 3000 neopredeljenih vzorcev, ki jih štejejo za zapuščene. "Zelo nam je hudo zaradi tega, saj smo si dve leti prizadevali za njihovo ohranjanje in vitalnost," je še zapisala direktorica. "Vzorci so varni, dokler so zagotovljene materialne podlage za njihovo vzdrževanje," je dodala.

Že lani je približno 400 vzorcev propadlo, saj so bili brez dovoda tekočega dušika v posode, v katerih so shranjeni vzorci.

