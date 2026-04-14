Biobanka: Več kot 3000 vzorcev neopredeljenih, grozi jim propad

Podjetje GaiaCell je po propadu Biobanke prevzelo vzorce in dokumentacijo okoli 4000 otrok, čeprav ni imelo pogodbe za nadomestno shranjevanje. Od takrat poziva pristojne, naj uredijo financiranje shranjevanja.

Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) je večkrat pozvala starše in polnoletne otroke, ki so pri Biobanki shranili vzorce, naj se z izbranimi družbami čim prej dogovorijo o vzorcih.

Za prenos in nadaljnje shranjevanje vzorcev se lahko dogovorijo z eno od izbranih ustanov za tkiva in celice, to so poleg GaiaCell še Future Health, Izvorna Celica ter Tass Logistik storitve in inženiring za shranjevanje zobne pulpe. Vzorce lahko tudi uničijo ali darujejo.

Imetniki vzorcev so s podjetjem GaiaCell sklenili več kot 140 pogodb za nadaljnje shranjevanje in okoli 70 pogodb za donacijo vzorcev. Ena stranka se je odločila za uničenje, ena pa to načrtuje, je za STA pojasnila direktorica podjetja GaiaCell Gordana Kalan Živčec.