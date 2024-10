Po propadu Biobanke: za nadaljnjo hrambo genskega materiala zahtevajo dodatno plačilo

Živčec Kalanova zdaj napoveduje, da bodo staršem, ki tam hranijo vzorce, odslej za storitev zaračunavali mesečno. In to po tem, ko so za hrambo praviloma že odšteli okoli dva tisočaka.

Informacijska pooblaščenka je medtem prižgala zeleno luč, a v podjetju vztrajajo, da jim javna agencija za zdravila ne dovoli uporabe podatkov strank, zato naj jih te pokličejo same. "Tako da ne vem, se mi zdi ena klasična slovenska zgodba, kako prilagoditi zakone in predpise v korist elite, ljudi, ki imajo denar, kapital," dogajanje ocenjuje Bizajeva.

"Mi v bistvu še čakamo dovoljenje informacijske pooblaščenke, da lahko komuniciramo, da lahko z vami vzpostavimo stik (zaradi varstva podatkov)" - takole so stranke, ko so začeli zvoniti telefoni, odpravili v podjetju GaiaCell, družbi Gordane Živčec Kalan, ki je s prevzemom zrasla na pogorišču Biobanke.

Najprej so zahtevali 26 evrov, zdaj 20 evrov mesečno. Če bi starši pristali. bi to pomenilo, da bi se mesečno na račun podjetja zlilo okoli 60 tisočakov, letno skoraj 800. V denimo 20 letih, če se položnica v tem času ne bi višala, pa bi se skupaj nateklo več kot 15 milijonov evrov. Za hrambo, ki so jo stranke že poravnale.

"Nikakor, nikakor ne pristanem na to. Jaz sem to plačala, povedano mi je bilo, da je stvar varna, da je pač zakonsko zaščitena in očitno ni. In nikakor ne bom plačala še enkrat tega, niti jih ne bom sama kontaktirala, kar naj se znajdejo, če gospa Živčec Kalanova temu ni kos, naj pa dajo to komu drugemu," vztraja Bizajeva, ki se, tako kot ostali, sprašuje, kaj bo z genskim materialom, če ne plačajo. Ga bodo uničili, ali bi ga lahko celo prodali. Sama upa in verjame, da se bo naposled vendarle vmešala država, zakonodajalec, medtem ko so številni opeharjeni starši že zatekli po pomoč in bodo z odvetniki pravico iskali po sodni poti.

Živčec Kalan: V prostorih so nas čakali zapuščeni vzorci

Zakaj morajo torej starši še enkrat plačati za hranjenje matičnih celic, če so to storitev že plačali? "Biobanka je v likvidacijskem postopku. Njihovo opremo je kupilo podjetje GaiaCell. To je tako, kot da v banki najamete sef in imata v njem dragoceno zlato. Verjetno verjamete, da je to zlato potrebno shraniti pri novem ponudniku, ki shranjevanje na novo zaračuna,"

Trdi, da je bila njena etika na precepu, ko je "vstopila v prostore, ki jih je najemala Biobanka, te prostore smo prevzeli in tam so nas čakali zapuščeni vzorci. Takrat je bilo na tehtanju moja etika, ali te vzorce prepustim usodi ali pa začnem za njih skrbeti. To je bilo v aprilu. Po posvetu z mojo ekipo strokovnjakov, smo se odločili, da je etično in moralno, da za te vzorce skrbimo in da so varni še danes," zatrjuje.