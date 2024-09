Propad Biobanke: starši shranili, plačali, zdaj pa ni ne obvestil, ne odgovorov

Podobno je v hude škripce padla Biobanka, pomoč pa so našli pri razvpiti Gordani Živčec Kalan , nekdanji predsednici zdravniške zbornice, nekoč tudi obsojeni zaradi zlorabe položaja. Najprej naj bi dobili posojilo, ker ga niso plačevali pa je njeno podjetje GaiaCell kupilo zastavljeno opremo. Pri čemer pa menda ni pravni naslednik Biobanke in sestrskega podjetja Educell, kar je torej težava za tiste, ki so imeli tam spravljene vzorce.

Biobanka je bila ustanovljena leta 2008 in si je hitro utrdila mesto na slovenskem področju hrambe popkovnične krvi. Ko so zašli v težave, jih je rešila švicarska družba Medical Biobank Swiss Institute (MBSI) iz Berna, ki naj bi zagotovila svež kapital. A kot poroča Necenzurirano, so se za Švicarji v vresnici skrivali Slovenci - ustanovitelj Biobanke Miomir Knežević in Sonja Ana Viršek iz podjetja Medinova.

Ko poti vodijo do vrha črnogorske in srbske politike, potem pa še do Gordane Živčec Kalan

Prav zaradi velikega potenciala, gre za področje, kjer se odvija ogromno raziskav - in mnogi pričakujejo, da bodo lahko matične celice v prihodnje pomagale pri zdravljenju marsikatere bolezni. Objavljene so bile namreč številne študije, v katerih preverjajo zdravljenje s popkovnično krvjo pri Alzheimerjevi, Parkinsonovi bolezni, multipli sklerozi, poškodbi hrbtenjače, diabetesu tip I, mišični distrofiji, avtizmu in podobno.

Matične celice imajo velik potencial za regeneracijo različnih tkiv in celic. V zadostnem odmerku lahko na primer v popolnosti nadomestijo funkcijo kostnega mozga, pojasnjujejo strokovnjaki, ki to njihovo sposobnost v največji meri izkoriščajo pri zdravljenju krvnih bolezni, ko s kemoterapijo zdravijo bolezen, obenem pa nepopravljivo okvarijo kostni mozeg. Matične celice imajo sposobnost, da se razvijejo tudi v druga tkiva in nadomestijo njihovo okvarjeno funkcijo.

Takole se predstavijo na spletu: "GaiaCell je biotehnološko podjetje, katere člani že četrt stoletja kot raziskovalci in razvijalci izobražujejo ne samo strokovnjake in laike, ampak tudi sami sebe. Bolnikom zagotavljamo zdravljenje s kakovostnimi in varnimi celičnimi terapijami, ki segajo na različna terapevtska področja (ortopedija, hematoonkologija, pulmologija...). Celične pripravke pripravljamo v visokotehnološkem laboratoriju z GMP certifikatom, ki zagotavlja najvišjo kakovost. Na lokaciji podjetja je tudi razvojno-raziskovalni laboratorij, kjer z dolgoletnimi izkušnjami in odličnim znanjem ustvarjamo podlago za razvoj novih celičnih terapij in drugih produktov. Nudimo tudi pogodbeni razvoj in proizvodnjo produkto."

Za pojasnila smo se tudi tokrat obrnili na regulatorja JAZMP, kjer pravijo, da bodo odgovore pripravili v najkrajšem možnem času, da pa so njihovi pristojni inšpektorji - na terenu v zvezi z drugimi primeri, zato bo torej na pojasnila pristojnih treba še nekoliko počakati.

Zanimivo pri vsem skupaj je, da se v celotni sagi nikomur od vpletenih ni zdelo nujno o dogajanju obvestiti tistih, ki tam hranijo vzorce. Biobanka torej skriva realno stanje, Kalan Živčec pa pravi, da niso obveščali zaradi "osebnih podatkov".

Ko je 2019 vrata zaprla švicarska banka za shranjevanje matičnih celic CryoSave, kjer so bili shranjeni tudi nekateri slovenski vzorci, smo slišali zagotovila, da slovenski regulatorni organ JAZMP pri nas ponudnike shranjevanja spremlja in redno nadzira. Ko so takrat obupani starši iskali odgovore o usodi vzorcev, so zagotavljali, da se kaj takega pri nas ne more več zgoditi. Da zakon o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic in podzakonski akti namreč določajo, da mora vsaka ustanova za tkiva in celice – podjetje/ustanova, ki se ukvarja z delom, vezanim na shranjevanje celic in tkiv, zagotoviti nadomestno hrambo celic in dokumentacije, za primere, če bi ta iz kakršnega koli razloga prenehala z dejavnostjo, kar je tudi pogoj za pridobitev dovoljenja JAZMP za opravljanje dejavnosti.

Pa vse kaže, da težave vendarle obstajajo. Tisti, ki so v Biobanki hranili vzorce, torej danes ne vedo natančno, kaj se dogaja. Živčec Kalan zagotavlja, da so dobro shranjeni. Kako pa do njih in kje jih hraniti naprej?

Hrambo, ki je že bila plačana, naj bi bilo potrebno plačati znova. Ter se odločiti za GaiaCell ali kakšnega drugega ponudnika. "Če bi kdo potreboval vzorec za namen zdravljenja, ga bo tudi dobil. Za to mu ne bo potrebno nič plačati," za Necenzurirano pravi Živčec Kalan.

Pa hramba? Pokriti naj bi bilo treba stroške, ki da jih je imela GaiaCell s prevzemom in hrambo vzorcev. Saj da že mesece plačujejo račune za elektriko in plin. Tukaj pa da so še stroški kot je vzdrževanje opreme, varovanje, certifikati, validacija. Živčec Kalan namreč poudarja, da tega "ne počnejo humanitarno".

Bi pa vsekakor znalo biti dobičkonosno, če bodo za okoli 4000 vzorcev še enkrat pobrali okoli 2000 evrov. Razmišljali naj bi sicer o drugačnih modelih zaračunavanja.

Vzorci so na varnem, cenika še ni

Tudi na našo redakcijo so se že obrnili nekateri, ki so imeli v Biobanki shranjene vzorce. Telefoni pa zvonijo tudi v GaiaCell. Medtem ko tistih, ki pri zdaj pri njih hranijo vzorce, niso obveščali, po lastnih zagotovilih čakajo rešitev pravne zagate, pa imajo pripravljena pojasnila za tiste, ki se na njih obrnejo po telefonu.

Pravijo, da tistim, ki imajo pri njih shranjene vzorce, zaenkrat ni potrebno storiti ničesar, saj čakajo dovoljenje informacijske pooblaščenke, da lahko kontaktirajo "stranke". Potem pa naj bi jim poslali tako obvestilo kot ponudbo. Zagotavljajo pa, da so vzorci varni, pravilno shranjeni, da imajo potrebno dovoljenje, vse skupaj pa je preverila tudi JAZMP.

Novega cenika storitev pa - še ni.

In kaj o dogajanju v primeru Biobanke pravi pogodba, ki so jo uporabniki njihovih storitev podpisali z njimi? "Biobanka zagotavlja, da ima v skladu z Zakonom o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje (Ur.l. št. 61/2007; 27. člen), sklenjene vse sporazume in postopke, ki zagotavljajo, da bodo ob prenehanju dejavnosti iz kakršnega koli razloga, shranjena tkiva in celice premeščena v drugo ustanovo za tkiva in celice in hranjene v skladu s pogodbo. Biobanka se s sklenitvijo te pogodbe zavezuje h kvalitetnemu in strokovnemu opravljanju storitev, ki so predmet te pogodbe, v skladu s predpisanimi znanstvenimi in varnostnimi standardi."