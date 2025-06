Biobanka: tudi po posredovanju ministrstva agonije staršev še ni konec

Kaj bo z več kot 4 000 vzorci celic in tkiv otrok, ki so jih starši leta shranjevali v zdaj propadli Biobanki? Tudi po posredovanju ministrstva za zdravje agonije staršev ni konec. Ministrstvo je namreč kot drugostopenjski organ odločilo, da mora družba Celica prevzeti in shraniti zgolj 10 škatel tkiv in celic ter dokumentacije Biobanke. To je po oceni odvetnika, ki zastopa starše, zgolj dobrih 20 vzorcev, medtem ko usoda preostalih več kot 4000 vzorcev ostaja negotova.