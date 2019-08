Mozirski gaj postal začasen dom pitonov, pajkov in ostalih eksotičnih živali

V Mozirskem gaju so skupaj z društvom Bioexo odprli razstavo eksotičnih živali na prostem, ki bo na ogled do nedelje. Takrat pa bodo na ogled še lipicanci. S konji se bodo predstavili študenti promocijske skupine jahačev po vodstvom jahalnega učitelja Žarka Kariža, so sporočili iz Mozirskega gaja.