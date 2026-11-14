Biografija Miroslava Cerarja: Romantičen naslov, trnova zgodba

V šestdesetih letih prejšnjega stoletja je bil obraz jugoslovanskega športa in eden najboljših telovadcev, kar jih je svet kdaj videl. Ampak, ko govorimo o Miru Cerarju starejšem, ne govorimo samo o človeku, ki je osvojil olimpijski vrh, govorimo o športniku, ki je ob treningih dokončal študij prava, o človeku, ki je po karieri ostal zvest športu, predvsem pa o osebnosti, ki je uspehe vedno postavljala za poštenost, spoštovanje in dostojanstvo.

Pogovor s telovadcem Mirom Cerarjem starejšim in avtorjem njegove biografije Tadejem Golobom lahko poslušate v videu na vrhu članka.

Naslov biografije je romantičen, a zgodba še zdaleč ni bila takšna: "S svojimi rezultati sem zaznamoval tisto obdobje, ne samo v bivši Jugoslaviji, ampak tudi v svetu. To ni prišlo samo od sebe, ampak s trdim delom, nekaj talenta in veliko stvari se mora sestaviti. Šele takrat se vse realizira," pripoveduje olimpionik.

Med telovadcem in pisateljem se je spletla pristna vez, ki temelji na zaupanju, kar je nujno za dobro biografijo. FOTO: Damjan Žibert

Jugoslavija, Tito in Cerar

Pisatelj romanov, kriminalk in biografij Tadej Golob zaradi pomanjkanja časa zavrne številne prošnje za pisanje biografije, a pri dvakratnem olimpijskem prvaku je naredil izjemo. Cerarjevo ime in njegove elegantne vaje so ga spremljale že v otroštvu. "Nekako je v tistih časih veljalo: Jugoslavija, Tito, nato pa še Cerar. Sam pa sem tudi želel spoznati športno legendo. Spoznal sem ga že kot novinar in takrat sem videl, da kot oseba nikakor ni nadut," pojasnjuje Golob, zakaj se je odločil napisati biografijo Romantik na konju... z ročaji.

Tadej Golob zavrne veliko prošenj za pisanje biografij, a tu ni imel pomislekov. FOTO: Damjan Žibert

Cerar in Golob sta se dobro leto srečevala enkrat na teden. Distanca med sogovornikoma je hitro izginila: "Ko sva se prvič srečala, je Miro povedal: 'Veš kaj, Tadej, midva sva oba športnika, ne bova se vikala.' Od takrat dalje je bilo lažje," pravi pisatelj. Legendarni telovadec pa dodaja: "Tako na športni kot na človeški ravni sva se hitro ujela. Najino sodelovanje je bilo zelo lepo, lahko se samo pohvalim in imam lepe spomine."

Dobivala sta se vsak teden, več kot eno leto. FOTO: Damjan Žibert

Bog konja

V knjigi je opisana Cerarjeva bogata gimnastična kariera, v kateri je osvojil kar 50 medalj na največjih tekmovanjih. Njegova prva olimpijada v Rimu leta 1960 se zaradi poškodbe ni izšla po načrtih. Čez štiri leta pa je v Tokiu stopil na vrh sveta. Čeprav je bil odličen na vseh šestih orodjih, je njegovo ime postalo sinonim za konja z ročaji. V deželi vzhajajočega sonca so ga imenovali kar bog konja. Ta sloves je potrdil tudi leta 1968 v Ciudadu de Mexicu. Posebno mesto ima tudi njegov nastop v Pragi leta 1965, ko je po koncu vaje na konju z ročaji dobil štiri desetke. Nastop, ki je bil popoln, je najprej prejel tišino, saj ljudje niso mogli verjeti, kaj so videli, šele po nekaj sekundah pa dolg aplavz. "Tisti dan sem se počutil sijajno in lahkotno, vse sem imel pod nadzorom," se spominja.

"Veš kaj, Tadej, midva sva oba športnika ne bova se vikala," je pisatelju ob prvem srečanju dejala telovadna legenda. FOTO: Damjan Žibert

Trnova pot