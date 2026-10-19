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Bioklimatska pergola: več sonca pozimi, manj pregrevanja poleti

Ljubljana, 19. 10. 2026 00.15 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
P.R.
Bioklimatska pergola omogoča številne uporabne funkcionalnosti.

Pozimi si v dnevni sobi želimo toplih sončnih žarkov, poleti pa na terasi iščemo prijetno senco.

Pri načrtovanju zunanjega prostora je zato bioklimatska pergola idealna rešitev. Z nastavljivimi lamelami uravnavate sonce in senco na terasi, hkrati pa vplivate na svetlobo in preprečujete pregrevanje notranjosti hiše, kar zmanjša potrebo po ogrevanju in hlajenju.

Bioklimatska pergola omogoča številne uporabne funkcionalnosti.
Bioklimatska pergola omogoča številne uporabne funkcionalnosti.
FOTO: Arhiv ponudnika

Zimsko sonce za svetel in topel dom

V hladnejših mesecih sončni žarki skozi steklene površine ogrevajo tla, stene in pohištvo, ki toploto nato oddajajo prostoru. Poleg tega je svetel prostor prijetnejši za branje, delo ali uživanje v pogledu na okolico, luči pa lahko ostanejo ugasnjene dlje časa.

Pri izbiri pergole za teraso se je zato vredno vprašati, koliko sonca si pozimi želimo. Globok neprosojen nadstrešek lahko popolnoma zasenči teraso in notranjost hiše. Lamelna pergola omogoča odpiranje lamel, vendar se tudi bioklimatske pergole razlikujejo po tem, koliko sonca dejansko prepuščajo. Pri tem imajo pomembno vlogo oblika, dimenzije in razporeditev lamel.

Široke lamele Hard-Top pergole v notranjost prepuščajo največ sonca.
Široke lamele Hard-Top pergole v notranjost prepuščajo največ sonca.
FOTO: Arhiv ponudnika

Hard-Top pergola prepušča do 82 odstotkov sonca

Hard-Top pergolo odlikujejo široke in vitke aluminijaste lamele dimenzij 306 40 mm. Pri popolnem odprtju ustvarijo široke svetlobne pasove in lahko prepuščajo do 82 odstotkov neposrednega sonca. Ta prednost pride posebej do izraza jeseni, pozimi in spomladi, ko si želimo čim več sončne svetlobe in toplote.

Da bi jo kar najbolje izkoristili, je pomembna tudi postavitev pergole. Njena višina, globina in smer lamel se načrtujejo glede na lego hiše in steklenih površin. Vsaka Hard-Top pergola je individualno konstruirana in izdelana v podjetju Inoxvrbovšek iz Laškega, zato lahko že pri zasnovi upoštevajo, kam bo padala senca in kje želimo ohraniti prehod sonca.

Poletna senca za manj pregrevanja

Poleti si želimo sonce prestreči, preden ogreje teraso in notranjost hiše. Nastavljive lamele ustvarijo senco ter ob primernem odprtju omogočajo prijetno kroženje zraka. Pred nizkim jutranjim ali popoldanskim soncem nas lahko dodatno zaščitijo stranska ZIP screen senčila.

Kadar pergola zasenči tudi steklene površine, omeji vstop sončne toplote v notranjost. Prostori se zato manj pregrevajo, potreba po klimatski napravi pa se zmanjša. Učinkovito senčenje se začne zunaj, še preden sončni žarki dosežejo steklo.

Prijetno poletno druženje pod bioklimatsko pergolo.
Prijetno poletno druženje pod bioklimatsko pergolo.
FOTO: Arhiv ponudnika

Kako lahko bioklimatska pergola zmanjša stroške energije?

Zakaj ima senčenje takšen pomen? Pri močnem osončenju lahko sončno sevanje na ugodno obrnjeno površino doseže moč približno 1 kW na kvadratni meter. Koliko te energije skozi okna preide v prostor, je odvisno od položaja sonca, senčenja in lastnosti stekla.

Pozimi želimo koristno sončno toploto spustiti v dom, poleti pa njen vstop omejiti. S prilagajanjem lamel letnemu času in razmeram lahko zmanjšamo potrebo po ogrevanju oziroma hlajenju.

Dejanski prihranek je odvisen od osončenosti hiše, zasteklitve, ogrevalnega in hladilnega sistema ter uporabe pergole. Prav zato sta izbira ustrezne rešitve in njena umestitev pomembni že pri načrtovanju terase.

Hard-Top pergola za udobje skozi vse leto

Hard-Top pergola je ena izmed vodilnih bioklimatskih pergol, ki združuje veliko prepustnost sonca, vodotesno streho, samočistilno odvodnjavanje in robustno konstrukcijo iz aluminija ter inoxa. Izdelava po meri, razponi med stebri do devet metrov in bogata dodatna oprema omogočajo ureditev terase po željah uporabnika, pri čemer je vsaka izvedba prilagojena objektu in predvidenim vremenskim obremenitvam.

Za izdelkom stojita slovenski razvoj in lastna proizvodnja podjetja Inoxvrbovšek, s 25-letno garancijo na konstrukcijsko trdnost in dolgoročno podporo. Za uporabnika to pomeni več sonca, ko si ga želi, zavetje, ko ga potrebuje, in teraso, na katero se rad vrača skozi vse leto.

 

Naročnik oglasne vsebine je INOXVRBOVŠEK d.o.o.

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Bioklimatska pergola pozimi poleti

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