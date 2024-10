Biotehnična fakulteta išče sredstva za nov mediteranski rastlinjak

Z biotehniške fakultete so sporočili, da so v zadnjih letih pridobili projektno dokumentacijo za izgradnjo novega mediteranskega rastlinjaka, ki bo rešitev za omenjeni problem. Pridobivanje dokumentacije je vodil vodja Botaničnega vrta Jože Bavcon .

Za izgradnjo mediteranskega rastlinjaka, po projektantskih ocenah vrednega štiri milijone evrov, biotehniška fakulteta nima sredstev, zato so rastlinjak uvrstili na seznam bodočih investicij ljubljanske univerze. "Veseli nas, da se je Mol aktivno odzvala na pobudo," so navedli. Če bodo uspešni pri pridobitvi sredstev, napovedujejo možnost odprtja novega rastlinjaka v nekaj letih.

Pojasnili so še, da so dejavnosti botaničnega vrta delno krite s sredstvi ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije v delu, ki se nanaša na pedagoški in raziskovalni proces v okviru fakultete. "Družbeni pomen botaničnega vrta je bistveno širši, saj je med drugim pomemben za javnost, vzdrževanje biodiverzitete in ohranjanje genskih virov, zato ocenjujemo, da bi pri financiranju vrta morala sodelovati tudi druga ministrstva," so navedli. Kljub večkratnim poskusom iskanja financiranja pri drugih ministrstvih dodatnih sredstev niso pridobili.

Ob tem so spomnili, da sta rektor ljubljanske univerze Gregor Majdič in dekanja biotehniške fakultete Marina Pintar junija na predsednika vlade Roberta Goloba naslovila pismo s prošnjo za začetek postopka sistemskega urejanja financiranja botaničnega vrta, a odgovora do zdaj še niso prejeli.

Botanični vrt ljubljanske univerze je sicer organizacijsko del univerze in deluje v okviru biotehniške fakultete. Odločanje o njegovem delovanju sodi v pristojnost univerze in njenih organov upravljanja, prav tako vprašanje svojega financiranja botanični vrt rešuje znotraj univerze, so pojasnili na ministrstvu za visoko šolstvo.