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Birkenstock Highwood: Čevlji, ki jih bomo nosili to jesen

Ljubljana, 30. 09. 2026 00.15 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
P.R.
birkenstock cevlji za prehodno obdobje

Ko omenimo Birkenstock, bo večina najprej pomislila na sandale, ki jih poleti nosimo skoraj vsak dan. Modela Arizona in Boston že zdavnaj nista več le praktična obutev, temveč sta postala del številnih modnih kombinacij, vendar nemška znamka ne želi ostati rezervirana le za toplejši del leta.

Birkenstock Highwood pokaže, kako je prepoznavno udobje znamke videti, ko ga prilagodimo jeseni, hladnejšim dnem in plastenju.

Na prvi pogled Birkenstock Highwood nima veliko skupnega z znamenitimi sandali. Gre za robustne čevlje in gležnjarje preprostih linij, izdelane iz usnja ali brušenega usnja, ki se zlahka vključijo v jesensko garderobo. Kljub temu detajl iz plute, vgrajen v podplat, takoj razkrije, kateri znamki pripadajo. Notranjost skriva anatomsko oblikovan in odstranljiv vložek Deep Blue, nekateri modeli pa imajo podplat iz naravne gume. Prav kombinacija prepoznavnega udobja in klasičnega videza je razlog, da Birkenstock Highwood deluje kot naravno nadaljevanje zgodbe te znamke.

Birkenstock Highwood je naš modni favorit za jesen

Birkenstock je svoje ime dolga leta gradil na obutvi, ki jo izbiramo predvsem zaradi občutka, ki nam ga nudi med nošenjem. Čeprav je bil dizajn dolgo na drugem mestu, se je to spremenilo. Udobje je postalo pomemben del dobrega sloga, robustna obutev se je začela nositi z elegantnejšimi kosi, Birkenstock pa je kot znamka postal ena najbolj iskanih na trgu obutve.

birkenstock cevlji za prehodno obdobje

Birkenstock Highwood se odlično vključuje prav v sproščeno garderobo. Modeli niso zasnovani kot obutev, ki bi prevzela glavno vlogo v celotnem videzu, temveč kot par, h kateremu se bomo vračali iz dneva v dan. Chelsea gležnjarje zlahka obujemo in lepo kombiniramo z ravnimi kavbojkami, pletenim puloverjem in dolgim plaščem. Modeli z vezalkami delujejo nekoliko bolj sproščeno, zato jih lahko kombiniramo s cargo hlačami, prešito jakno ali predimenzionirano pletenino. Različne modele Birkenstock Highwood, od usnjenih čevljev z vezalkami do gležnjarjev iz brušenega usnja, lahko najdete v spletni trgovini Answear.si.

Birkenstock čevlji za prehodno obdobje

Nižji modeli čevljev Birkenstock Highwood so kot nalašč za prehodne dni, ko je za prave škornje še prezgodaj, sandali pa ne pridejo več v poštev. V aktualni ponudbi Birkenstock Highwood najdemo več različic, med njimi gležnjarje, modele z vezalkami in mokasine.

birkenstock cevlji za prehodno obdobje

Najbolj nam je pri teh modelih všeč, da niso izrazito trendovski, hkrati pa so zaradi kakovostnih materialov dovolj udobni, da jih lahko nosimo ves dan. To so čevlji za odhod v službo, sprehod po mestu, potovanja in vikende, ko si ne želimo beliti glave s tem, ali nas bodo bolela stopala. Birkenstock je z modelom Highwood naredil to, kar zna najbolje – ustvaril obutev, ki bo spremljala naš vsakdan, ne da bi se morali odpovedati udobju.

birkenstock cevlji za prehodno obdobje

 

Naročnik oglasne vsebine je Answear.si.

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Birkenstock Highwood čevlji jesen

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