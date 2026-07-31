Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Birokracija brez analize: zaprli lekarno, nove ne bo zaradi 'pravila 6000'

Ljubljana, 31. 07. 2026 08.55 pred 59 minutami 6 min branja 8

Avtor:
Natalija Švab
Na ministrstvu priznavajo, da po sprejetju zakona niso izvedli posebne analize njegovih učinkov na manjše občine in podeželje.

Na Mostu na Soči so konec junija ostali brez lekarne, ker je koncesionarka odšla v pokoj. Nove koncesije po veljavni zakonodaji ni mogoče podeliti, saj območje ne dosega zakonskega praga 6000 prebivalcev. Primer je odprl širše vprašanje: ali zakon, ki naj bi zagotavljal kakovost in in dostopnost lekarniške dejavnosti, na redkeje poseljenih območjih dosega ravno nasprotni učinek?

"Na neživljenjsko določbo, ki ob morebitni upokojitvi trenutnih nosilk koncesije pod vprašaj postavlja tudi obstoj lekarn v Kobaridu in Bovcu, smo ministrstvo že opozorili," je ob zaprtju lekarne zapisal tolminski župan Alen Červ. Dodal je, da se bodo župani Posočja povezali s poslanci in državnimi svetniki ter od države zahtevali spremembo zakonodaje. Po njegovem mnenju sedanja ureditev ne upošteva posebnosti redkeje poseljenih podeželskih območij, kjer je dostopnost osnovnih storitev ključna za kakovost življenja in ohranjanje poselitve.

Po pojasnilih Občine Tolmin se lekarna ni zaprla zaradi odločitve države ali občine, temveč zato, ker se je dosedanja nosilka koncesije upokojila. Občina je želela poiskati novega koncesionarja, vendar ji je Ministrstvo za zdravje pojasnilo, da zaradi veljavne zakonodaje soglasja za podelitev nove koncesije ne bi moglo izdati. Na območju občine namreč že deluje Lekarna Tolmin, občina pa ne dosega zakonskega praga 12.000 prebivalcev, ki bi omogočal delovanje dveh samostojnih lekarn. Edina možnost bi bila organizacija lekarne kot podružnice, vendar je koncesionar, ki upravlja Lekarno Tolmin, to možnost zavrnil.

Na ministrstvu so občini predlagali, naj skupaj s sosednjimi občinami preveri možnost oblikovanja širšega gravitacijskega območja, kar omogoča veljavna zakonodaja. Pogovori med občinami po navedbah Občine Tolmin že potekajo.

Veljavni Zakon o lekarniški dejavnosti določa, da se lahko lekarna ustanovi, če na njenem gravitacijskem območju živi več kot 6000 prebivalcev.
Veljavni Zakon o lekarniški dejavnosti določa, da se lahko lekarna ustanovi, če na njenem gravitacijskem območju živi več kot 6000 prebivalcev.
FOTO: Shutterstock

Zakaj ravno 6000 prebivalcev?

Veljavni Zakon o lekarniški dejavnosti določa, da se lahko lekarna ustanovi, če na njenem gravitacijskem območju živi več kot 6000 prebivalcev. Poleg tega morata biti med lekarnami na neurbanih območjih najmanj pet kilometrov cestne razdalje.

Ministrstvo za zdravje nam je v odgovorih pojasnilo, da je bila takšna ureditev sprejeta leta 2017 z namenom zagotavljanja vzdržne in kakovostne preskrbe prebivalstva z zdravili.

Merila po njihovih navedbah temeljijo na potrebah prebivalcev, številu prebivalcev na gravitacijskem območju, razdalji med lekarnami ter prisotnosti zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

Na vprašanje, na katerih konkretnih strokovnih analizah temelji prav meja 6000 prebivalcev, pa ministrstvo odgovarja, da izhaja iz obrazložitve zakona in njegovega pripravljalnega gradiva iz leta 2016.

Ko pogledamo navedeno gradivo, ugotovimo, da prag 6000 prebivalcev ni bil določen naključno. Takrat je vlada preučila več možnih modelov lekarniške mreže. Eden je predvideval povprečno 6300 prebivalcev na lekarno, drugi 6000, tretji pa 5000. Kot najprimernejšega je izbrala srednji scenarij, saj naj bi omogočil odprtje približno 25 novih lekarn, ne da bi bilo treba za širitev zagotoviti dodatna javna sredstva. Po oceni pripravljavcev bi nižji prag 5000 prebivalcev zahteval bistveno več investicij in lahko ogrozil finančno vzdržnost obstoječe mreže. V oči bode vtis, da je meja 6000 predvsem rezultat ekonomske in organizacijske presoje, ne pa kakšna absolutna strokovna ali zdravstvena norma.

Na ministrstvu priznavajo, da po sprejetju zakona niso izvedli posebne analize njegovih učinkov na manjše občine in podeželje.
Na ministrstvu priznavajo, da po sprejetju zakona niso izvedli posebne analize njegovih učinkov na manjše občine in podeželje.
FOTO: Dreamstime

Enotna pravila za zelo različna okolja, analize pa ni bilo

Na ministrstvu poudarjajo, da zakon že zdaj omogoča rešitev za manjše občine. Če posamezna občina nima dovolj prebivalcev za organizacijo lekarne, se lahko po njihovih navedbah poveže s sosednjimi občinami ter skupaj ustanovi javni lekarniški zavod ali podeli skupno koncesijo.

Prav zaradi tega ministrstvo ocenjuje, da je veljavna ureditev primerna tudi za redkeje poseljena območja.

Prav na to možnost so opozorili tudi Občino Tolmin, kjer zdaj načeloma preverjajo možnost oblikovanja širšega gravitacijskega območja skupaj s sosednjimi občinami.

A sogovorniki so nas v neformalnih pogovorih opozorili, da se vse skupaj na papirju zdi veliko bolje kot je dejansko izvedljivo v praksi, saj da je izvedba zakona odvisna od dogovora med občinami, ki morajo uskladiti organizacijo izvajanja lekarniške dejavnosti, financiranje in druge medsebojne obveznosti - to pa ni vedno preprosto. 

Na vprašanje, koliko krajev bi se lahko v prihodnjih letih znašlo v podobnem položaju zaradi upokojevanja koncesionarjev, medtem na ministrstvu odgovarjajo, da takšnih podatkov nimajo, saj je organizacija lekarniške dejavnosti v pristojnosti občin.

A zanimivo, čeprav so prepričani, da načeloma težav zaradi same formulacije pravil ni - pa priznavajo, da po sprejetju zakona niso izvedli posebne analize njegovih učinkov na manjše občine in podeželje.

Tudi Lekarniška zbornica vidi težavo

Vprašanja smo naslovili tudi na Lekarniško zbornico. Čeprav Lekarniška zbornica Slovenije podpira obstoječo ureditev mreže lekarn, priznava, da bo upokojevanje koncesionarjev v prihodnjih letih predstavljalo pomemben izziv.

Po njihovih besedah merila niso bila postavljena naključno. Njihov namen je zagotoviti enakomerno razporeditev lekarniških enot, kakovostno preskrbo z zdravili in predvsem ekonomsko vzdržnost dejavnosti.

Opozarjajo, da lekarne ne prejemajo pavšalnega financiranja, temveč Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije plačuje opravljene storitve. Če bi se število lekarn povečalo brez spremembe sistema financiranja, bi se sredstva razdelila med več izvajalcev, kar bi lahko ogrozilo poslovanje posameznih lekarn.

Ob tem poudarjajo še eno težavo. Lekarniška dejavnost je po njihovem mnenju že danes finančno in kadrovsko podhranjena, zato bi morale morebitne spremembe meril tudi zato spremljati tudi spremembe financiranja.

Hkrati pa prav Lekarniška zbornica predlaga eno od možnih rešitev. V Lekarniški zbornici Slovenije menijo, da bi bilo treba zakon spremeniti tako, da bi se ohranila mreža obstoječih lekarn. Po njihovem predlogu bi lahko lekarna, ki je bila ustanovljena pred uveljavitvijo zdajšnjega zakona, na isti lokaciji delovala tudi po upokojitvi sedanjega koncesionarja. Občina bi v tem primeru lahko objavila nov razpis za koncesijo ali pa bi izvajanje lekarniške dejavnosti prevzel javni lekarniški zavod, ne da bi bilo treba znova preverjati izpolnjevanje pogoja 6000 prebivalcev. Enako bi veljalo tudi, če bi se lekarna preselila na drugo lokacijo znotraj istega območja.

V zbornici poudarjajo, da je organizacija primarne lekarniške mreže sicer v pristojnosti občin, sami pa si prizadevajo predvsem za to, da prebivalci tudi v prihodnje ohranijo dostop do kakovostnih lekarniških storitev in zdravil.

Nova vprašanja po sodbi Sodišča EU

Razprava o lekarniški dejavnosti se medtem ne odvija le v Sloveniji, vse skupaj se je preselilo celo izven naših meja. 

Pred letom dni je Sodišče Evropske unije v zadevi C-715/23 odločilo, da lekarniška dejavnost, vključno z izdajo zdravil na recept, predstavlja gospodarsko dejavnost v smislu prava Evropske unije.

Na ministrstvu pravijo, da trenutno preučujejo pravne in sistemske posledice te sodbe ter da bodo morebitne spremembe zakonodaje pripravili po celoviti presoji in v sodelovanju z vsemi deležniki.

Konkretne časovnice za morebitne spremembe za zdaj ne navajajo.

Medtem tožnica, ki je sprožila postopek pred Sodiščem EU, meni, da sodba odpira pomembna vprašanja glede slovenskega sistema koncesij. 

Kritiki obstoječega sistema pa tudi poudarjajo, da sedanji sistem omejuje dostop novih izvajalcev na trg in zmanjšuje dostopnost lekarniških storitev. 

Na koncu primer azkriva tudi širši paradoks slovenskega zdravstva. Odgovornost za lekarniško mrežo je formalno prepuščena občinam, ključna pravila pa določa država. Ko se sistem znajde v slepi ulici, občine opozarjajo na zakon, država pa na možnosti, ki jih zakon že ponuja. Med obema ostanejo predvsem prebivalci manjših krajev, kjer se dostopnost javnih storitev postopoma zmanjšuje, čeprav naj bi bila prav enaka dostopnost eden od temeljnih ciljev javnega zdravstva. Da bi kdo načrtoval resne spremembe pa zaenkrat ne kaže. 

lekarne dejavnost zaprtje ministrstvo

Nove omejitve na avtocesti: podaljšali prepoved prehitevanja

Z brusilnikom nad zaklenjeno plažo: Bogataši uživajo, ljudje pa med skalami

24ur.com Kaj bolnikom prinaša zakon o ločitvi javnega in zasebnega zdravstva?
Cekin.si 'Pomanjkanje farmacevtov ogroža dostopnost in kakovost zdravstvenih storitev'
24ur.com Kaj se dogaja z zdravstvenimi programi?
24ur.com Kako preprečiti, da bi javno zdravstvo ostalo brez vrhunskih zdravnikov?
24ur.com Novela zakona o zdravstveni dejavnosti: 'Gre za nevaren eksperiment'
24ur.com 'Dokler so potrebe na terenu, je ukinjanje ambulant nesprejemljivo'
24ur.com Kaj storiti, če predpisanega zdravila v lekarni ni na zalogi?
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
biggbrader
31. 07. 2026 09.45
Birokratske traparije.
Odgovori
+1
1 0
supergigi
31. 07. 2026 09.42
V Italiji so lekarne privatizirane, jih je ogromno in še zdravila so bolj poceni kot pri nas. Čudno, da tam nimajo problemov s kadri lol
Odgovori
+2
2 0
biggbrader
31. 07. 2026 09.48
Res je. V Italiji in to pod smučiščem, sem dal za zdravila manj kot pri nas samo za doplačilo.
Odgovori
0 0
JAZsemTI
31. 07. 2026 09.35
Ko nam pisarniški fikusi s svojim preračunavanjem komplicirajo življenje. Vsak pameten bi moral gledati na oddaljenost v kilometrih. So “rovtarji” krivi, da živi v Šiški več ljudi kot v celem Posočju?!
Odgovori
+5
5 0
seter73
31. 07. 2026 09.34
Stacune ena cez drugo, center cez center.., lekarne pa na 5km da bo zagotovljena "kakovost" oskrbe. Drugace povedano lobij z opankovicevim lekarnam Ljubljana ki so bile pobudnice, si je izboril da imajo monopol na svojem obmocju. Ko imas enkrat koncesijo ne bos imel konkurence dokler bos delal...
Odgovori
+2
2 0
Verus
31. 07. 2026 09.32
Slovenija je to, dragi ljudje. Nesmisli, plačevanje storitev, ki jih ni, laži skozi statistike itd.
Odgovori
+2
2 0
Slash
31. 07. 2026 09.28
Prav jim je, kaj pa živijo v tej vuk oje bi ni !
Odgovori
-6
1 7
Verus
31. 07. 2026 09.33
Praviš: vsi v Ljubljano v najem za oderuško ceno in kredit za dopust, da lahko slikco objaviš in glumiš, kako ti full gre?
Odgovori
+4
4 0
bibaleze
Portal
To slovensko ime pomeni srečo, bi ga izbrali za svojega otroka?
Pri 58 letih bo znova postal oče
Pri 58 letih bo znova postal oče
Ta skriti tolmun le dobro uro iz Ljubljane je kot ustvarjen za osvežitev
Ta skriti tolmun le dobro uro iz Ljubljane je kot ustvarjen za osvežitev
Heidi Klum na družinskem oddihu: z najstarejšo hčerko uživa na Karibih
Heidi Klum na družinskem oddihu: z najstarejšo hčerko uživa na Karibih
zadovoljna
Portal
Nekoč ena najlepših igralk, danes z drznim uporniškim slogom na rdeči preprogi
Dnevni horoskop: Ovni so polni zagona, karizma levov je v ospredju
Dnevni horoskop: Ovni so polni zagona, karizma levov je v ospredju
Kdo je talentirana najstnica, ki blesti v novi hrvaški uspešnici?
Kdo je talentirana najstnica, ki blesti v novi hrvaški uspešnici?
Vsi govorijo o gotski poročni obleki slavne neveste
Vsi govorijo o gotski poročni obleki slavne neveste
vizita
Portal
Skrita navada, ki stara vaše možgane hitreje kot kajenje
Zakaj telo potrebuje stres, da ostane mlado
Zakaj telo potrebuje stres, da ostane mlado
Ta znak na koži lahko razkrije, da je vaše telo zaradi vročine že preobremenjeno
Ta znak na koži lahko razkrije, da je vaše telo zaradi vročine že preobremenjeno
Odpravite togost telesa v le 10 minutah
Odpravite togost telesa v le 10 minutah
cekin
Portal
Po letih trdega dela naj bi to znamenje končno dobilo zasluženo nagrado
Psihologi opozarjajo: ljudje pogosto spregledajo teh 10 znakov, da nujno potrebujejo dopust
Psihologi opozarjajo: ljudje pogosto spregledajo teh 10 znakov, da nujno potrebujejo dopust
Finančne lekcije naših babic, ki so aktualne tudi danes
Finančne lekcije naših babic, ki so aktualne tudi danes
Ljubezen jo je drago stala: ostala je brez milijonov in pristala na sodišču
Ljubezen jo je drago stala: ostala je brez milijonov in pristala na sodišču
moskisvet
Portal
Legenda pri 85 letih na OnlyFans
Ta hrvaški otok je znova v središču pozornosti: mnogi govorijo o kultu
Ta hrvaški otok je znova v središču pozornosti: mnogi govorijo o kultu
Želite popoln žar? Te napake delajo skoraj vsi, rezultat pa je suho meso
Želite popoln žar? Te napake delajo skoraj vsi, rezultat pa je suho meso
To je najslabši čas za pranje avtomobila
To je najslabši čas za pranje avtomobila
dominvrt
Portal
Če vaše mačke še niste čipirali, je zdaj pravi čas za to
Serviserji opozarjajo: te napake poleti najbolj uničujejo klimatske naprave
Serviserji opozarjajo: te napake poleti najbolj uničujejo klimatske naprave
Kako poskrbeti za sobne rastline med dopustom: preverjeni triki, da preživijo brez vas
Kako poskrbeti za sobne rastline med dopustom: preverjeni triki, da preživijo brez vas
Te viseče rože bodo preživele tudi največjo vročino
Te viseče rože bodo preživele tudi največjo vročino
okusno
Portal
Ko temperature presežejo 30 stopinj: 7 sladic brez peke za popolno osvežitev
Lahkotno poletno kosilo, pripravljeno iz sestavin, ki jih imate doma
Lahkotno poletno kosilo, pripravljeno iz sestavin, ki jih imate doma
Hladna solata, ki jo trenutno pripravljamo vsi: popolno kosilo za vroče dni
Hladna solata, ki jo trenutno pripravljamo vsi: popolno kosilo za vroče dni
Popolno poletno kosilo iz enega lonca po italijanskem navdihu
Popolno poletno kosilo iz enega lonca po italijanskem navdihu
voyo
Portal
Shrek tretji
IQ 160
IQ 160
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1881