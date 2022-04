BISOL že aprila napoveduje rekordne rezultate

Po tem, ko so v letu 2021 skoraj celoten prvi kvartal namenili nadgradnji proizvodnih kapacitet z najsodobnejšo tehnološko opremo in jo z lastnim znanjem nadgradili na nivo tipa industrije 4.1, ter po tem, ko je bilo celotno leto zaznamovano s covidom in z njim povezanimi težavami z zagotavljanjem delovne sile, onemogočenih dobavnih poteh ter pomanjkanjem surovine, letošnja prodaja skupine BISOL Group kaže na rekordne rezultate. Medtem ko so proizvodne kapacitete, namenjene velikim projektom, za letošnje leto tako rekoč že razprodane, so v skupini BISOL Group dodatne kapacitete namenili najbolj strateškemu segmentu kupcev, kot so distributerji in projekti samooskrbe, ki jih BISOL Group trži po skoraj 100 državah širom sveta.