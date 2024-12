Bistriški občinski svet zavrnil direktorico zdravstvenega doma

Svet zavoda pod vodstvom Mladena Keršiča je direktorski mandat zaupal magistri zdravstvene nege, ki je doslej delala kot medicinska sestra v zobozdravstvu ter na področju vzgoje, izobraževanja in preventive. Oblonškova je takoj prevzela vodenje zavoda kot v. d. direktorice, saj bi polni mandat morale potrditi občine soustanoviteljice, poleg bistriške še občine Oplotnica, Poljčane in Makole.

Zapletlo se je že na četrtkovi seji največje od občin, kjer se je kandidatka svetnikom tudi predstavila, a sta za potrditev direktorice glasovala le dva, kar 19 pa jih je kadrovskemu predlogu nasprotovalo. Svet zavoda bo zato moral postopek ponoviti, Oblonškova pa do imenovanja novega direktorja ostaja vršilka dolžnosti.

Pred bistriškim zdravstvenim domom se je 30. septembra vila dolga vrsta ljudi, ki so želeli pridobiti osebnega zdravnika, kar je med čakajočimi povzročilo veliko nejevolje. Nova zdravnica je v nekaj urah zapolnila vsa razpoložljiva mesta, nezadovoljni in razočarani pacienti pa so se organizirali v civilno pobudo, saj so bili prepričani, da vpis ni potekal po pravilih.

Izredni notranji strokovni nadzor, ki ga je Zdravstveni dom Slovenska Bistrica izvedel v povezavi z evidentiranjem pacientov pri novi zdravnici, sicer ni ugotovil nepravilnosti, vendar je direktorica Sedmakova vseeno odstopila, svet zavoda pa je njen odstop sprejel.