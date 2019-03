'Bistveno lažje so zdrknile milijarde v bančna brezna, kot pa v moj želodec ta sendvič'

Darij Krajčič je v obrazložitvi odstopa ob začetku tokratne seje DZ spomnil, da je šel med sejo odbora DZ za kmetijstvo, na kateri so razpravljali o aferi v zvezi s pokvarjenim mesom s Poljske, v eno od bližnjih trgovin po sendvič. "Po spletu nesrečnih okoliščin v trgovini sem se v navezavi na vsebino razprave na odboru nespametno odločil - na seji smo namreč razpravljali o nadzoru neoporečnosti v mesni prehranjevalni verigi - da odidem in s tem preverim popolnost oziroma nepopolnost nadzora kupcev v trgovini. Prav počasi sem s sendvičem trgovino zapustil ne da bi ga plačal. Odšel sem na sejo in tam med drugim razpravljal tudi o tem, da noben nadzor ni popoln, kar sem ponazoril z dogodkom v trgovini. Takoj po razpravi sem se vrnil v trgovino in sendvič tudi plačal," je opisal dogodke.