Bistveno višje položnice tudi za Mariborčane, vrtci napovedali dvig oskrbnin

Višje položnice čakajo tudi Mariborčane. Odjemalci Energetike Maribor bodo med 10. in 15. februarjem prejeli bistveno višje račune za daljinsko ogrevanje. Gospodinjstva bodo plačala 87, poslovni odjemalci pa kar 200 odstotkov več. Med njimi so tudi javne ustanove, denimo vrtci, ki vzporedno z dviganjem stroškov že napovedujejo tudi dvig cen oskrbnin.

Vrtec Ivana Glinška v Mariboru: enota Gregorčičeva-Krekova. Strošek ogrevanja je za december tu znašal približno 600 evrov, pripoveduje ravnateljica Ester Mlaj, po novem ceniku pa se januarska položnica utegne približati celo dvema tisočakoma: "Za našo finančno situacijo je zadeva seveda zelo stresna. Zna pri takih podražitvah biti to kar velik problem." Namesto decembrskih 84 bodo mariborski poslovni odjemalci za megavatno uro toplote po novem plačevali kar dobrih 252 evrov z DDV, so sporočili iz mariborske Energetike, razlogi pa: višje cene plina, električne energije in emisijskih kuponov. In medtem ko, kot zatrjuje ravnateljica, otrok zagotovo ne bo zeblo, bodo spremembe žal občutili njihovi starši: "Zagotovo! Vsi vidiki postavk, ki zajemajo ekonomsko ceno vrtca, so zagotovo faktor, ki spreminja to ceno in jo dviguje."

icon-expand Ogrevanje FOTO: Shutterstock

Za koliko in kdaj se bo v Mariboru dvignila cena vrtca, sicer še ni jasno, zagotovo bo to že letos, na dvig cene pa bo nedvomno vplivalo tudi dejstvo, da so v Mariboru cene vrtcev nazadnje uskladili leta 2019, meni ravnateljica: "V posameznih občinah imajo tudi letno usklajevanje te ekonomske cene vrtca in seveda potem starši nekega velikega dviga ne začutijo tako kot tukaj, ko bo, mislim, da ta dvig bil verjetno malo višji, kot če bi se na letni ravni to usklajevalo."