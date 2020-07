'Bistvo vojaškega poklica ni pospravljena postelja, ampak izkušnja sodelovanja'

85 polnoletnih dijakov in študentov je pred dvema tednoma sleklo civilna oblačila in si obleklo vojaške uniforme. Dnevne rutine, ki so je bili navajeni, ni bilo več. Od šestih zjutraj do desetih zvečer so morali slediti strogemu urniku usposabljanja. Seveda so se učili tudi discipline in vojaškega pospravljanja postelje. A vendarle, kot poudarja poveljnica šole za častnike, ki je odgovorna za vse, kar se na taboru dogaja, pospravljena postelja ni bistvo vojaškega poklica. To so druge izkušnje – izkušnje sodelovanja. Predvsem kako deluje kolektiv, kako sodelovati v skupini, kako podpreti svoje soborce. In prijateljstva, ki se tu sklenejo in po vsej verjetnosti trajajo vse življenje. In temu z nasmejanimi obrazi, čeprav malo utrujeni od nošnje 'težke puške', prikimavajo tudi letošnji udeleženci.

"Dobili smo le še pet majic, ampak saj je dobro malo zamenjati stil," se je pošalila bodoča študentka obramboslovja Nuša Primc, ki opisuje, da med vojaškim taborom udeleženci nimajo nič 'civilnega, zgolj pripomočke za osebno higieno'. Na vojaškem taboru vojaški inštruktorji šole za častnike udeležence podrobno seznanijo z vojaškim življenjem, s poudarkom na usposabljanju v terenskih razmerah. "Namen vojaškega tabora, ki ga Slovenska vojska organizira vsakoletno, je čim bolj prikazati, kako poteka vojaško življenje, in spodbuditi udeležence, da se nam morda pridružijo, se odločijo za vojaški poklic. To je lahko njihov prvi stik s poklicem," je ob zaključku letošnjega vojaškega tabora na vadišču Mačkovec pojasnila polkovnica Alenka Petek, poveljnica šole za časnike.

Dokaz njenih besed je tokratni vodja tabora, nadporočnik Miha Jost, ki je letos prvič bdel nad več kot 80 udeleženci vojaškega tabora. Tudi on je svojo vojaško kariero začel prav kot udeleženec tega tabora."Leta 2011 sem na takšnem taboru sodeloval kot kandidat, takrat mi je ta izkušnja zelo koristila za mojo vojaško pot. Danes pa tukaj vidim zelo motivirane posameznike in sem res zadovoljen s prikazanim, z njihovo motivacijo, iniciativo in vsem ostalim. Zato mislim, da je še prihodnost za Slovensko vojsko," je prepričan.

Vojaški tabor se odvija na širšem območju Bohinjske Bele (vojašnica Boštjana Kekca, plezalna stena Iglica in vadišče Mačkovec). Udeležuje se ga 85 polnoletnih dijakinj in dijakov srednjih šol ter študentk in študentov različnih fakultet (19 deklet in 66 fantov, študenti 27 fakultet in dijaki 24 srednjih šol).

Koncept vojaškega tabora je zastavljen tako, da kandidati na šoli za časnike, ki se šolajo v tekočem letu, prevzamejo vloge poveljnikov, poveljnikov vodov, vodnih podčasnikov in poveljnikov oddelkov na samem vojaškem taboru, je opisal nadporočnik Jost. Česa jih naučijo? Vojaških veščin in postrojitvenih pravil, spoznajo oborožitev in opremo, ki jo uporabljajo v SV. Udeleženci imajo možnost tudi streljati z zračno puško, malokalibrsko puško, avtomatsko puško F2000S in pištolo Beretta. Naslednja vsebina so taktični postopki z osnovami preživetja na bojišču. Višji nivo udeležencev pa se spozna tudi z vsebinami voditeljstva. Udeleženci, letos jih je tabor začelo 85, zaključilo pa 82, so razdeljeni v tri vode. Prvi vod je napredni vod, sestavljen iz dijakov in študentov, ki so se tabora udeležili že večkrat, in na tem višjem nivoju jim ponudijo višje vsebine. Drugi in tretji vod pa sta sestavljena iz dijakov in študentov, ki se prvič spoznavajo z vojaškim načinom življenja, in temu je tudi prilagojena vsebina usposabljanja.

"Vsekakor je za naše udeležence to drugačna, zelo zanimiva izkušnja. Dnevne rutine, ki so je navajeni, ni več. Od šestih zjutraj do desetih zvečer potekajo aktivnosti usposabljanja, to je lahko za naše udeležence tudi zelo naporno. A napredek, ki ga vidimo po 14 dnevih, je zelo velik. Večina udeležencev v tabor pride kot civilisti, ki o vojski ne vedo nič razen tega, kar so videli na televiziji. In ko zdaj vidimo, kaj so se naučili v teh desetih dneh, gre za res ogromno napredovanje," jeponosno povedal nadporočnik Jost.

Kot je pojasnil, postopno uvajajo cilje, ki jih želijo doseči: "Sam začetek je spoznavanje z osnovnimi vojaškimi predpisi, postrojitvenimi pravili in različnimi opravili. Torej z vojaško rutino: pospravljanjem prostorov, redarstvom, jutranjo telovadbo. Potem pa postopoma uvajamo bolj zapletene postopke. V zadnjem tednu tabora pa prehajamo na taktične postopke, torej okoli osem do deset udeležencev izvaja določene vojaške taktične postopke." In kar so se naučili, so na koncu prikazali tudi s taktično vajo. Prikazali so bojne postopke oddelka v napadu, ofenzivne postopke enote v napadu in postopke preživetja na bojišču. Utrinke si lahko ogledate v galerijah in posnetkih.

"Seveda smo jih naučili tudi pospravljati postelje, a pospravljena postelja ni bistvo vojaškega poklica. Bistvo vojaškega poklica so druge izkušnje, predvsem kako deluje kolektiv, kako sodelovati v timu, kako podpreti svoje sodelavce, v tem primeru soborce, in pa ta prijateljstva, ki so tu nastala, so verjetno za vse življenje. Upamo, da bodo vtisi takšni, da se bodo udeleženci odločali za ta poklic in da bodo spodbudili druge, da se tukaj preizkusijo in se nam potem pridružijo," jepoudarila polkovnica Petek. Pritrdila ji je tudi 26-letna Klavdija, udeleženka, ki se je najprej pošalila, da si bo tabor najbolj zapomnila po 'težki puški'. Potem pa je z vso resnostjo povedala, da se ga bo najbolj spominjala "po prijateljstvu in zavezništvu, po tem, da imaš 'buddyja', nekoga, ki je ves čas s teboj, te pazi, nanj se lahko zaneseš. Danes v družbi ni več toliko povezovanja, prevladuje individualizem, tu pa se res najprej naučiš delati kot oddelek, potem pa kot cel vod. 50 ljudi in vsi smo med seboj povezani."

Kot je izpostavil nadporočnik Jost, se je tabora letos udeležila slaba četrtina deklet, in sicer 20: "Tudi dekleta so pokazala dober odziv, s fanti se dobro razumejo, in rekel bi, da dekleta včasih pokažejo še več motivacije in zainteresiranosti za naš poklic." Nuša Primc, ki je ravno končala srednjo šolo in bo jeseni začela študirati obramboslovje, je navdušena nad taborom: "Zelo veliko smo streljali in metali šolske ročne bombe, naučili smo se tudi preživetja v naravi." Julija Mihovec, ki je ravno končala prvi letnik filozofske fakultete, se je za ta tabor odločila, ker je želela imeti bolj aktivne počitnice. Zelo je zadovoljna s taborom, saj vsak dan počnejo nekaj novega. "Poveljniki ti zelo pomagajo, ti priskočijo na pomoč," pa miri vse, ki bi se prijavili na tabor, pa se morda zaradi kakršnegakoli strahu za to ne odločijo. Tabor je brezplačen, tu pa so dobrodošli vsi polnoletni dijaki in študenti, ne glede na telesno pripravljenost. "Dobimo različno pripravljene udeležence, cilj vojaškega tabora je, da konec koncev vsak konča to usposabljanje. Tako da program prilagajamo, določene vsebine, ki so morda fizično bolj naporne, se prilagojeno izvajajo za tiste, ki morda fizično ne bi mogli dohajati ostalih," je pojasnil nadporočnik Jost.

