Bitcoin cena: zrasla je v nov rekord! Začetniki, katere kripto niše imajo zdaj možnosti velikih rasti? Iz prve roke.

Cena kriptovalut: v trendu gor. Faktorji so se uskladili za novi, zadnji veliki val rasti v tem štiriletnem ciklu", pravi Martin Korošec, ki vodi delavnico kriptovalute za začetnike že od leta 2017. "Podobno je bilo v tem času lani in predlani. Ljudje, ki so se takrat udeležili mojega brezplačnega webinarja so nato lahko še ulovili velike 10x rasti, ki so trajale izjemnih šest mesecev."