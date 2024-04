Bitcoin Halving. 3, 2, 1 za nove rekorde. Katere so lahko nove 100x priložnosti?

Bitcoin halving 2024: čas se odšteva! Le še par tednov in zgodil se bo ta najbolj pomemben dogodek v kripto svetu. Z 19. aprilom se bo število novih Bitcoinov zmanjšalo za polovico. Bitcoinov bo torej manj, povpraševanje pa raste. Bitcoin je že višje od prejšnje rekordne cene! V mesecih po halvingu so kriptovalute do zdaj dosegale rekordne rasti.

Kriptovalute za začetnike. "Pomembno je, da začetniki razumejo, da se Bitcoin halving zgodi samo vsaka štiri leta. In da je do zdaj še vedno sprožil rast cen. Halving je praktično tukaj. Potrebno se je pravočasno pripraviti, da ne zamudimo obdobja pred rastjo cen," opozarja Martin Korošec, strokovnjak za kriptovalute. Bitcoin Halving Bitcoin halving v letu 2020 je pričel val rasti v kateri je cena zrasla z dna, s cca. 3.000 na 69.000 dolarjev. To je kar 23x višja cena od dna do vrha cikla, ki ga uravnava ravno halving dogodek. Zato je halving prelomnica, ki je v kriptovalutah pač ne smemo zamuditi. A dejstvo je, da so druge kriptovalute zrasle še bolj. Vprašanje pa je seveda: katere kriptovalute bi lahko v 2024 imele največ od teh rasti? Ker Bitcoin je že tako velik, da ga druge, manjše, inovativne kriptovalute po rasti prehitevajo. Martin Korošec, ki je tudi avtor praktičnega priročnika FENIKS , zato pripravlja webinar z novo vsebino. Tematika bo vroča: TOP kripto projekti za bull run. Iz vsebine ekskluzivnega webinarja: - V katerih kripto nišah lahko pričakujemo 100x potenciale? - Kaj je sezona alt-coinov in kaj prinaša (bomo videli nove 100x zgodbe)? - Največje nevarnosti v kriptovalutah (kako se vnaprej zaščitite). - Razkrivam izjemen kripto projekta, ki imata velik potencial za uspešno 2024. Darilo, ki raste. Samo za udeležence webinarja.

Halving in rekordi v bull run-u. Recept za 100x priložnosti. "Po štirih letih čakanja je novi halving dogodek že praktično tukaj! Halving pomeni, da se bo število novih Bitcoinov na potrjen block transakcij znižalo na le 3,25. Stroški elektrike danes znašajo okrog 20.000 € na en sam Bitcoin. Ker jih bo pol manj, bodo posledično lahko šli stroški bistveno navzgor, pojasnjuje Martin Korošec. Kaj pa cena Bitcoina? Zgodovina učinka halvinga od dna do vrha cikla je zgovorna. Po prvem halvingu leta 2012 je šla cena iz 12 na 1.200 dolarjev. 100x! Drugi halving leta 2016 je cene dvignil iz 300 na 20.000 dolarjev. 67x! Tretji halving leta 2020 je ceno iz 3.000 ponesel na 69.000 dolarjev. 23x! "Začetniki v kriptovalutah. Učinka halvinga ne želite zamuditi, saj se v mesecih po halvingu dosegajo rekordi v kriptovalutah," pravi Martin Korošec. Ker tokrat ima Bitcoin še enega asa v rokavu. Zdaj ga kupujejo tudi največje finančne inštitucije na svetu. Bitcoin spot ETF skladi v lasti Blackrocka, Fidelity-a, Ark Invest in drugi kupujejo vse kar se kupiti da. Zakaj? Očitno zato, ker ocenujejo, da bo Bitcoin v mesecih po halvingu vreden dosti, dosti več. Ocene so celo med 160.000 in 200.000 dolarjev. Rasti v kripto svetu so torej v tem ciklu še pred nami! Pripravite se na 100x priložnosti v bull run-u po halvingu in se prijavite na brezplačen webinar za začetnike. Za prijavo kliknite TUKAJ .

Kriptovalute: prihaja novi val rekordov. Se še spomnite nizkih cen septembra lani? In kako silovito so potem rasle cene naslednje mesece? "Na t.i. UPtober efekt sem opozarja še v septembru, ko so bile cene še zelo nizke. Nato je dejansko sledila večmesečna rast. Večina kriptovalute se je podražila za cca. 400%," opozarja pred novim valom potencialne rasti Martin Korošec. Zmagovalci kot je ORDI so pisali zgodbe uspeha zaradi katerih vsi tako ljubimo kriptovalute. Cena je iz 3,7 dolarja septembra šla do 83 dolarjev decembra. To je 22x. "Največ kar je zrasla cena kriptovalutam, ki jih imam v izboru za člane svojega izobraževanja v tem času pa je 3.500%. To pomeni, da je lahko iz 300 € nastalo 10.500 € vrednosti v treh mesecih," razloži Martin Korošec. Poanta je v tem, da uspeš uloviti relativno nižje cene. Kdor je kupil isti projekt recimo mesec dni kasneje, je že kupoval dosti dražje. Zato pridobite aktualne informacije še pravočasno. Tematika bo vroča: TOP PROJEKTI za Bull Run. Za brezplačno prijavo kliknite zdaj TUKAJ . Kriptovalute: niše, ki so rasle v zadnji veliki rasti (t.i. bull run) V letih 2020 in 2021 so različni kripto projekti iz različnih niš doživeli izjemno rast cen, odražajoč splošno navdušenje in sprejemanje kriptovalut in blockchain tehnologij. Martin Korošec v nadaljevanju podaja primere nekaterih projektov, ki so v veliki rasti v 2020 in 2021 izstopali v svojih nišah. "Bitcoin je vreden že blizu triliona dolarjev. Zato ga po skupni tržni vrednosti manjše kriptovalute z lahko prehitijo v procentualni rasti. V prejšnjem bull runu, ki se je pričel po halvingu v 2020, so bile zmagovalne spodnje niše. Ne pomeni pa to, da bodo ponovno tudi letos," predstavi dogodke Martin Korošec Decentralizirane finance (DeFi) V tej niši je v 2020 izstopal projekt, ki omogoča zanesljivo povezovanje blockchain omrežij z zunanjimi podatki preko t.i. orakljev. Razlog za to je dejanska potreba po zanesljivih zunanjih podatkih za izvajanje pametnih pogodb. Non-Fungible Tokens (NFT) Igra na blockhainu je uporabljala NFT-je. Omogočala je, da igralci vzgajajo, se borijo in trgujejo z digitalnimi bitji. V 2020 je doživela ogromno rast, ker je omogočila, da so ljudje z igranjem igre lahko veliko zaslužili. Shranjevanje podatkov Digitalnih vsebin je vedno več in blockchain projekt za decentralizirano shranjevanje, ki omogoča uporabnikom, da najemajo neizkoriščen prostor na trdem disku, je prav tako doživel znatno rast v bull run-u leta 2020. Pametne pogodbe in platforme Blockchain rešitev, ki omogoča prenosljivost in interoperabilnost med različnimi blockchaini, je pritegnila veliko pozornosti in v 2020 doživela visoko rast cen, saj celotna industrija išče rešitve za povezovanje različnih blockchain omrežij. Rast v različnih nišah v 2020 nas uči, da lahko tudi v 2024 pričakujemo vzpon popularnosti v inovativnih idejah v novih nišah, ki šele nastajajo. Zato je potrebno biti na tekočem z novimi informacijami, ki jih dobite na novem webinarju TOP kripto projekti za novi bull run. Za prijavo kliknite TUKAJ. Udeležba na webinarju je brezplačna. Število mest pa je omejeno.

