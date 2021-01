Bitcoin je dosegel nov rekord: 1 Bitcoin je zdaj vreden 30.000 USD

Porast te kriptovalute je deloma spodbudil tudi vstop tradicionalnih vlagateljev na digitalni trg. Znani milijarderji z Wall Streeta so lani javno podprli kriptovaluto, kar je dodatno pospešilo njeno rast. Njihove izjave so spodbudile druge, dvomljive vlagatelje, da so vstopili na ta novi trg.

Velika finančna podjetja, kot sta PayPal in Fidelity, so prav tako podprla kriptovalute, pri čemer Fidelity na svoji platformi podpira uporabo Bitcoinov. Poleg tega so podjetja, kot sta Square in MicroStrategy, začela kupovati Bitcoin.

Drugi razlog za rast cene Bitcoina so majhni vlagatelji, ki se bojijo, da ne bi zamudili nove priložnosti na digitalnem trgu, in se odločajo za nakup kriptovalut. Sekakor je treba poudariti, da so nedavno rast Bitcoina spodbudile predvsem velike naložbe, kar bi tej kriptovaluti lahko omogočilo stabilnejšo rast, za razliko od prejšnjih nihanj in poskokov, ki sta jih povzročili medijska pozornost in špekulacije.

Poleg tega ponudba Bitcoinov upada, saj stroški rudarjenja enega kovanca postajajo vedno višji, kar spodbuja tudi rast cen.