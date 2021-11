Bitcoin je dosegel nov rekord: en bitcoin je zdaj vreden 60 tisoč dolarjev

To leto je bilo za kriptovalute polno pozitivnih novic. Institucionalni vlagatelji in podjetja vse bolj podpirajo bitcoin. Družba Tesla je spodbudila skok cene, ko je objavila, da je kupila bitcoin v vrednosti 1,5 milijarde dolarjev.

Mastercard je napovedal, da namerava na svoji platformi podpreti kriptovalute. Apple je februarja napovedal, da bo ApplePay na platformi podpiral tudi plačila z bitcoinom.

Brezplačni vodnik »Kako trgovati s ceno bitcoina« prenesite tukaj.

Drugi razlog za rast cene Bitcoina so majhni vlagatelji, ki se bojijo, da ne bi zamudili nove priložnosti na digitalnem trgu, in se odločajo za nakup kriptovalut. Poleg tega ponudba Bitcoinov upada, saj stroški rudarjenja enega kovanca postajajo vedno višji, kar spodbuja tudi rast cen.

Naročnik oglasa je Fortrade Ltd.