Bitcoin je dosegel nov rekord! En Bitcoin zdaj stane več kot 63 tisoč dolarjev.

To leto je bilo za kriptovalute polno pozitivnih novic. Institucionalni vlagatelji in podjetja vse bolj podpirajo bitcoin. Družba Tesla je spodbudila skok cene, ko je objavila, da je kupila bitcoin v vrednosti 1,5 milijarde dolarjev. To podjetje je tudi napovedalo, da bo za nakup vozil sprejelo kriptovaluto, kar je sprožilo upanje, da bodo enako storila tudi druga podjetja.

Nekateri vlagatelji so še vedno zaskrbljeni in menijo, da je bitcoin finančni balon, medtem ko so nekateri analitiki zaskrbljeni zaradi velike nihajnosti cen. Deutsche Bank verjame, da bo bitcoin zaradi omejenih trgovinskih možnosti ostal »zelo volatilen«, in dodal, da bi lahko veliki nakupi ali prodaje znatno porušili ravnovesje ponudbe in povpraševanja pri tej kriptovaluti. Druge nevarnosti vključujejo konkurenčne digitalne valute, ki bi lahko bitcoin potisnile v ozadje. Evropska unija je sporočila, da bo začela razmišljati o možnosti uvedbe digitalnega evra.

Kljub tem tveganjem vse več institucionalnih in posameznih vlagateljev vlaga na trg kriptovalut, za zdaj pa nič ne kaže, da bi se rast bitcoina upočasnila.

