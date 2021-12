Bitcoin je od začetka leta narasel za več kot 70%!

19. oktobra je izšla novica da bo prvi Bitcoin Futures Exchange fond v ZDA odobren iz strani Komisije za vrednostne papirje in borzo (SEC). Priznanje SEC-a da su kriptovalute neizogibne in jih je treba sprejeti na institucionalnem nivoju, je potisnilo ceno Bitcoina do rekordnega nivoja.

Fortrade, je za vse kateri so zainteresirani, da se naučijo kako od doma trgovati s ceno Bitcoina (tako imenovana pogodba na razliko, engl. CFD) ali si samo zelijo razširiti svoje znanje, pripravil brezplačni vodič “Kako trgovati s ceno Bitcoina”. Vodič je prilagojen vsem nivojem znanja in ga lahko prevzamete na spodnji povezavi.

Na drugi strani, je v oktobru Banka Amerike začela raziskavo o digitalnih valutah, katera je pokazala da so kriptovalute postale prevelike da bi jih institucionalni investitorji ignorirali. Investicijske banke so spremenile svoj pogled na kriptovalute, ki je bil prej bolj skeptičen. V novembru je investicijska banka JP Morgan potrdila, da pričakujejo da bo Bitcoin porastel na vrednost 146 tisoč dolarjev. Citibank predvideva da bo Bitcoin to leto dosegel vrednost 120 tisoč dolarjev. Prihodnost kriptovalut izgleda izjemno, saj si vse več ljudi zeli da imajo v lasti kriptovalute. Glede na to da vse večje število znanih osebnosti in influenserjev kot so Ashton Kutcher, Lionel Messi, Mike Tyson, Kanye west, kupujejo kriptovalute, se rast Bitcoina zdi neustavljiva.

Brezplačni vodič “Kako trgovati s ceno Bitcoina” prevzemite tukaj.

Vir: Reuters, Marketwatch

Pogodbe za razliko (CFD-ji) so zapleteni instrumenti, ki zaradi vzvoda vključujejo visoko stopnjo tveganja, da hitro izgubite denar. 80% računov majhnih vlagateljev na drobno izgubi denar pri trgovanju s CFD-ji pri tem ponudniku. Razmisliti morate o tem, če razumete pogodbe za razliko in če si lahko privoščite tveganje, da izgubite ves denar. Ne pozabite: izgubite lahko vse, vendar ne več od stanja na vašem računu za trgovanje. Ti produkti morda niso primerni za vse stranke, zato zagotovite, da razumete tveganja in poiščite neodvisen nasvet. To gradivo ne predstavlja ponudbe ali napeljevanja k nakupu kateregakoli finančnega instrumenta. Fortrade ne sprejema odgovornosti za uporabe teh informacij in za morebitne posledice. Ne podajamo zagotovil ali jamstev glede točnosti ali popolnosti teh informacij; posledično vsaka oseba, ki sprejema odločitve na podlagi teh informacij, to počne na lastno tveganje. Informacije na tej strani niso naslovljene na prebivalce ZDA, ali Belgija ter niso namenjene za distribucijo ali uporabo s strani katerekoli osebe v katerikoli državi ali pristojnosti, kjer bi bila takšna distribucija ali uporaba v nasprotju z lokalnimi zakoni ali predpisi.





Naročnik oglasa je Fortrade Ltd.