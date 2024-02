Bitcoin: kdor bo zamudil te popuste, si je sam kriv. Nove 100x priložnosti v 2024.

Do kje lahko gredo cene zdaj? Katere so lahko nove 100x priložnosti?

In deluje , potrjuje Martin Korošec, strokovnjak za kriptovalute. Zdaj imamo možnost izkoristiti eno redkih večjih znižanj. Ker pred nami so prelomni dogodki, ki zgodovinsko vodijo do novih rekordov. Leto 2024 bo z zlatimi črkami zapisalo svoje dosežke.

Veliki bonus, ki ga bodo prejeli udeleženci webinarja:

- KDAJ bomo lahko spet videli rasti, nove rekorde?

- In katere so lahko nove 100x priložnosti?

- Razkrivam ime kripto projekta, ki ima velik potencial v 2024.

V kriptovalutah so gibanja nagla, zato je potrebno priložnosti znižanih cen s pametno strategijo hitro izkoristiti.

Če vas zanimajo kriptovalute in se do zdaj še niste odločili za njih.

Ta cikel popustov je darilo za začetnike.

V kriptovalute lahko vedno vstopite na drag način, samo se ne splača.

Pridobite kakovostne informacije preden se kriptovalute spet podražijo.

Prijavite se zdaj TUKAJ .

Buy the dip oz. kupi poceni.

V letu 2023 je tudi bilo nekaj priložnosti znižanih cen. Martin Korošec, strokovnjak za kriptovalute, ki od leta 2017 vodi praktično delavnico o kriptovalutah za začetnike, je takrat na svojem rednem javnem webinarju sporočil, da je to lahko velika priložnost, če razmišljamo le nekaj tednov vnaprej.

Vedno je imel prav. Za tem so cene vedno zrasle. In to celo za nekajkrat!

Primer: 18. avgusta 2023 se je zgodil velik padec v kripto svetu. Martin Korošec je takrat organiziral več javni, brezplačnih webinarjev in pojasnil, da se je to zgodilo zaradi večnega tekmovanja med short in long pozicijami. Ter da je ta masivni padec v resnici darilo, ki je prej pripeljalo tradicionalno znižanje cen septembra. Cena Solane je takrat recimo upadla na 18 dolarjev. Do konca leta je potem poletela vse do 120 dolarjev!

V drugi polovici avgusta in septembra je na svojih javnih webinarjih izpostavljal UPtober efekt, zaradi katerega kriptovalute od oktobra naprej rastejo. Napovedal je celo, da bodo cene kriptovalut močno rasle in oktobra in novembra ter še decembra. Obrazložil je celo kateri dejavnik je to nakazoval (do takrat se je to zgodilo le dvakrat v celotni zgodovini kriptovalut!).

Potem se je to izkazalo za resnično. Kriptovalute so res močno rasle oktobra, novembra in še decembra! Še dodatno je svojo moč pokazal dodaten dejavnik na katerega je na svojih webinarjih opozarjal od začetka novembra: Santa Clauss rally!

Celo največji kripto projekti, ki jih je takrat na javnih webinarjih brezplačno izpostavil, so doživeli tudi 400-odstotne rasti.

Kako kupiti kriptovalute? Varno in tehnično pravilno?

Da dobite nove brezplačne informacije, kako bi lahko sami izkoristili te kripto rasti in kateri projekti imajo lahko velik potencial v letu 2024, se prijavite na brezplačen webinar TUKAJ.

S svojo fantastično ekipo sem tudi starejšim in popolnim začetnikom pomagal, da so se naučili vseh tehničnih postopkov, ki so nujni za uspešno delo s kriptovalutami," poudarja koristi za udeležence Martin Korošec.

Izjemno pomembno je, da znate v kriptovalutah popolnoma 100 % natančno izvesti vse tehnične postopke. Ter da niste odvisni od nikogar. Ker ena tehnična napaka, eno izgubljeno geslo ali ena oseba, ki izkoristi vašo zaupljivost, vas lahko pripeljejo do izgube vsega. Zato je učenje tehničnih postopkov prvi korak do uspeha.

Na žalost ta del večina ljudi preskoči in zato slišimo toliko žalostnih zgodb.

"V kriptovalutah je največ prevar na svetu, ker ne obstaja trg, o katerem bi ljudje vedeli tako malo, pa kupovali tako veliko," še opozarja Martin.

Zato Martin Korošec že več let redno, včasih tudi večkrat tedensko organizira brezplačne izobraževalne webinarje kripto FENIKS, na katerih udeležence in udeleženke vodi po vseh korakih, opozarja na pasti, pokaže tehnične rešitve in občasno razkrije perspektiven kripto projekt z velikimi potenciali.

En takšen projekt je v 2023 zrasel že za 1.100 %. Kriptovalute se ravnajo po štiriletnih ciklih rasti, ki so lahko predvidljivi. Po propadu FTX borze lani konec leta in letu globoke krize se zdaj pripravlja nov cikel rasti. Takšne priložnosti so redke in poznavanje kakovostnih projektov nam lahko v prihodnje prinese velike koristi.

Na novem webinarju FENIKS, Kriptovalute za začetnike, zdaj Martin Korošec razkriva še veliko darilo: kar ime kripto projekta z velikimi potenciali v 2024.

Da dobite te brezplačne informacije, se brezplačno prijavite zdaj TUKAJ .



*Vsebina članka ni predmet finančnega svetovanja ali priporočilo za nakup/prodajo kriptovalut. Vse informacije so podane izključno v izobraževalne namene. Omemba posamičnih investicijskih instrumentov, kriptovalut, delnic, skladov, plemenitih kovin, je lahko vključena le zaradi opisa ideje ali izobraževalnih namenov. Martin Korošec ali njegovo podjetje Rdeča Oranža d.o.o. ne priporoča posamičnih finančnih instrumentov in ni finančni svetovalec, borzni posrednik ali registrirani investicijski svetovalec. Vsem bralcem priporoča, da se, preden sprejmete odločitve o investiranju, o tem predhodno posvetujete s svetovalcem z ustrezno licenco.

Naročnik oglasne vsebine je Rdeča Oranža.