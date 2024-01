Bitcoin, kralj Wall Streeta. Cena do 200.000 dolarjev? Nove 100x priložnosti.

OGLAS

Cena Bitcoina se lahko dvigne do 200.000 milijard dolarjev do konca 2025, predvideva britanska banka Standard Chartered. Dvigovanje cene Bitcoina pa dviga interes za celoten kripto trg. Z vstopom največjih finančnih inštitucij so odgovor dobili vsi skeptiki, ki so do zdaj zamujali priložnosti kriptovalut. Ena kriptovaluta signalizira možnost pričetka vala novih 100x priložnosti, pravi strokovnjak za kriptovalute, Martin Korošec. Z razvojem tehnologije se odpirajo povsem nove kripto niše, ki lahko dosežejo izjemne rezultate. Kmalu nas čaka še en izjemen dogodek, ki lahko dvigne cene kriptovalut še veliko višje in potencira vpliv največjih finančnih inštitucij.

Bitcoin cena na poti v rekorde? Deset let po prvem predlogu so ETF spot Bitcoin skladi v ZDA le potrjeni. Vsa ta leta se je SEC komisija silovito upirala. Njen direktor, Gary Gensler je še ob potrditvi izjavil, da ga je v odobritev prisilo sodišče. Samo odobritev je spremljala cela drama, a rezultat je zmagoslavje za kripto svet. Od avgusta 2022 sem na svojih brezplačnih webinarjih opozarjal na odobritev ETF spot Bitcoin skladov, izpostavlja Martin Korošec. Takrat sem bil sicer na počitnicah v Egiptu, a ob novici, da je največji finančni sklad na svetu, BlackRock, pričel postopek registracije takšnega sklada, sem kar iz hotela izvedel urgentni webinar. Zgodovina vlog za ETF sklade s strani BlackRocka je namreč zgodovina zmag. Finančni supervelikan upravlja okrog 10.000 milijard dolarjev premoženja (za primerjavo, proračun Evropske unije znaša okrog 170 milijard). In kot takšna sila kaj želi, potem to dobi. 571 vlog in 570 odobritev do zdaj. Potrditev ETF spot Bitcoin sklada je tako bila le še vprašanje časa. Še posebej, ker so svoje vloge oddali še drugi največjih upravljavski premoženja v ZDA. Tudi Fidelity, ki upravlja preko 4.500 milijard. Kar sem predvidel pred letom in pol se je zdaj uresničilo, pravi Martin Korošec. Zdaj je na mestu, da znova pogledamo v prihodnost. Kakšne priložnosti nas lahko čakajo v 2024 in 2025? 100 milijard razlogov veselja za Bitcoin in kripto svet Spot Bitcoin ETF pomeni, da bodo ti skladi dejansko kupili Bitcoine in jih hranili za svoje stranke. Pričakujejo predvsem vlaganja s strani velikih drugih finančnih inštitucij in podjetij, ki se ne bi želeli ukvarjati s samimi nakupi in hrambo Bitcoinov, ampak bodo to delo prepustili novim ETF skladom. Zgodovina nas uči, da ko v neko sredstvo prvič vstopijo v ETF skladi, lahko to pripelje do večletnih rasti. Prvi ETF sklad za zlato v ZDA je bil odobren leta 2004. Sledila je 8 letna rast cene zlata. A na nek način so spot skladi boljša oblika kot jo imajo skladi za zlato. Ker spot oblika pomeni, da se bodo nakupi takoj odražali na ceni! Vsi ti skladi imajo zaenkrat nič ali zelo malo Bitcoinov! Kar pomeni nekaj neverjetnega: največji finančni velikani se bodo s svojimi milijardami spopadali za nakupe Bitcoinov! Britanska banka Standard Chatered ocenjuje, da bodo ti ETF skladi pokupili med 400.000 do 1.200.000 Bitcoinov do konca 2025. Gre za ogromne količine. Za primerjavo: največja kripto borza Binance ima v lasti okrog 650.000 Bitcoinov. Več kot bo nakupov, višje bo šla cena. Projekcija cene te banke dosega 200.000 dolarjev za Bitcoin do konca leta 2025. Ali na kratko: v 2024 in 2025 finančne inštitucije pričakujejo močno rast Bitcoina.

"Leto 2024 bo drugačno kot leto 2023", opozarja Martin Korošec. 2023 je bilo leto prehoda iz najbolj globoke krize v okrevanje in pre-bull market. Posledično so lahko mega rasti naredile tudi večje kriptovalute. Ena izmed njih, ki sem jo razkril tudi v svojem priročniku FENIKS, kriptovalute za začetnike je do zdaj naredila 1.100% rast. Če to primerjamo z novimi, nišnimi kriptovalutami, ki jih sam največ raziskujem, je to zelo veliko. Največja rast nišne kriptovalute, ki sem jo dosegel v 2023 (in z mano člani mojega izobraževanja), je 3.500%. To pomeni, da je iz 300 nastalo 10.500 € vrednosti. In raste. A za 2024 pričakujem odločilno spremembo za velike kripto projekte. Takih rasti preprosto več ne bodo mogli narediti. Bitcoin halving, naslednji veliki sprožilec rasti Halving ima izrazit vpliv na dvig cene Bitcoina, kar potrjuje statistika. Prvi halving se je zgodil leta 2012, kar je sprožilo dvig cene iz 12 dolarjev na približno 1.200 dolarjev. Drugi halving se je odvil leta 2016, spremljala pa ga je rast cene iz približno 300 dolarjev na rekordnih 20.000 dolarjev. Po intenzivnih rasteh običajno sledi začasno znižanje cen, saj tisti, ki so kupovali po nižjih cenah, prodajajo tistim, ki so kupovali po višjih cenah. Pomembno je izogniti se nakupu prepozno in predrago. Leto 2020 je bilo zaznamovano z enako dinamiko, saj je Bitcoin po halvingu skočil iz 3.000 na 69.000 dolarjev. Prvič je nekaj digitalnega postalo dražje celo od zlata. Največji dvig cen se običajno zgodi v mesecih po halvingu. Ta redka priložnost za veliki cikel rasti se pojavi le vsakih štiri leta! Kljub temu je večina ljudi prejšnje halvinge zamudila.

