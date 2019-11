Bitcoin na mesečnem maksimumu! Od začetka leta beleži rast za več kot 140%

Kaj je bitcoin?

Bitcoin je vrsta digitalnega denarja (kriptovaluta). Od tradicionalnega denarja se razlikuje po tem, da ga ne kontrolira nobena institucija, kar pomeni, da vašega denarja ne nadzoruje nobena banka. Aprila 2010 je bila cena bitcoina 0,003 evra, rekordno ceno pa je dosegel decembra 2017, in sicer več kot 17 tisoč evrov.

Medtem je veliko držav razglasilo bitcoin za legalno valuto, kar je ugodno vplivalo na njegovo ceno. Bitcoin ni pod vplivom vlad držav, spremlja se z javnim spletnim zapisom, znanim kot blockchain. Končno število bitcoinov se ustvari v procesu rudarjenja, kar pomeni reševanje zapletenih matematičnih problemov. Plačevanje z bitcoini je povsem anonimno, zaradi česar je privlačno za uporabnike.

