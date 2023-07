Bitcoin po vstopu enega od velikih igralcev skočil na najvišjo letno raven

Prenesite brezplačno e-knjigo "Kako trgovati s ceno Bitcoina" tukaj.

Za nami je vzbrljivo obdobje za kriptovalute, saj je ameriški regulator, Komisija za vrednostne papirje in borzo, sprejel ostre ukrepe med raziskovanjem nekaterih od največjih platform za trgovanje. SEC je 5. junija napovedal, da vložil obtožnico zoper 0Binance, ki je v lasti Kinsekoma, zaradi vodenja neregistriranih borz in napačnega prikazovanja kontrole trgovanja. Dan kasneje, 6. junija, je SEC obtožil Coinbase, da deluje kot neregistrirana borza vrednostnih papirjev. Te poteze so privedle tudi do padca cene bitcoina, potem ko je ta kriptovaluta letos naglo narasla. Vendar pa se je 29. junija Coinbase odzval na obtožbe SEC tako, da je dejal, da so napačne in da jih bo poskusil ovreči.

Toda 15. junija je bilo objavljeno, da je Blackrock, največji svetovni upravitelj premoženja, vložil vlogo za sklad za izmenjavo bitcoinov (ETF), ki trgovcem omogoča izpostavitev kriptovalutam. To je bil velik glas zaupanja v bitcoin enega velikega igralca v finančni industriji, od takrat pa se je cena bitcoina dvignila za približno 60,9% in se trenutno giblje tik pod ravnijo 31.000 $.

Letos je prišlo do znatnega okrevanja bitcoina, cena se je dvignila za 86%.

Viri: SEC.gov, Yahoo Finance, Reuters, MT4 Platforma, MarketWatch

