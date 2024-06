Bitcoin: poletje rekordov se začenja ZDAJ. Začetniki, ne zamudite novih informacij.

Za vse, ki vas zanimajo kriptovalute na pravilen in varen način , sem pripravil nove izobraževalne informacije. Še posebej to izobraževanje koristi začetnikom in začetnicam.

To pa lahko v novih, inovativnih kriptovalutah odpira tudi 100x priložnosti . Razkrivam ime kripto projekta z velikim potencialom. A najbolj pomembno je vedeti kako, kje, kdaj in da je varno.

Martin Korošec, ki je tudi avtor praktičnega priročnika FENIKS, zato pripravlja webinar z novo vsebino. Tematika bo vroča: TOP kripto projekti za Poletje rekordov.

Iz vsebine ekskluzivnega webinarja Poletje rekordov:

V katerih kriptonišah se lahko pričakujejo 100x potenciale?

Kaj je sezona ALT-coinov in kaj prinaša (ali bomo poleti videli nove 100x zgodbe)?

Katere so največje nevarnosti v svetu kriptovalut (in kako se vnaprej zaščititi)?

Razkritje izjemnih kriptoprojektov, ki imata velik potencial vroče poletje.

Darilo, ki raste. Samo za udeležence webinarja. "Ime tega fantastičnega kriptoprojekta in to, kaj razvijajo, bom udeležencem povedal povsem brezplačno," pravi Martin Korošec. Ima pa odličen potencial za nekajkratno rast.

Po moji prejšnji napovedi kar 4 mesece rasti!

"Dobro se spomnim svojih napovedi o velikem valu rasti, ko so vsi še tiho o kriptovalutah.

Npr. lani septembra, ko je bilo vse na dnu in sem v člankih in webinarjih predvidel večmesečni UPtober Efekt in še Santa Rally," povzema Martin Korošec. "Imel sem prav. Kriptovalute so nato rasle kar 4 mesece in podirale rekorde. Udeleženci mojih brezplačnih webinarjev so za vse to izvedeli pred drugimi in to brezplačno.

Tudi letos sem pravilno predvidel novo veliko rast po padcu dne 23. januarja letos, ko sem zapisal, da bodo popusti hitro mimo in prihajajo nove rasti. Bitcoin je nato res šel iz 38 na 73.000 dolarjev! Poletni rekordi bodo šli še višje. Ne zamudite teh priložnosti. Prijavite se zdaj TUKAJ, da dobite aktualne informacije o novi potencialih, povsem brezplačno."

ZDAJ pričetek poletne rasti proti 90.000 dolarjev.

Zdaj se je že pričel lov Bitcoina na novi rekord vseh časov. 90.000 dolarjev je prva velika tarča poletja. Kar me še bolj zanima pa so velike priložnosti, ki se s tem odpirajo v novih, inovativnih projektih. Samo v času rasti od januarja do sredine marca so člani mojega izobraževanja videli rasti projektov po + 500%, + 1.170%, celo po 3.900%!

Po dveh mesecih nihanja se je situacija ponovno obrnila.

Moje mnenje je: začel se je poletni rally, poletno dvigovanje cen v nove rekorde. Priložnost za bogato poletje je tukaj, zdaj.

V kripto svetu se vse dogaja hitro. Sproti spremljam dogajanje in vam predam najnovejše povzetke in moje mnenje o razvoju v prihodnje na aktualnem webinarju.

Še posebej se bom posvetil začetnikom.

- Kako lahko hitro, pravilno in varno vstopite v kripto svet, da teh rasti ne zamudite?

- Katere so lahko po mojem mnenju zdaj največje, 100x priložnosti?

- Vsebina webinarja bo praktična, takoj uporabna. Pripravite si beležke in kuli.

Takih informacij nikjer ne dobite brezplačno. Bi vam vsi drago računali!

Ne zamudite rasti, da ne boste kupovali še dražje.

Pot za Bitcoin navzgor je odprta. Na webinarju vam pokažem dnevno milijarde težke argumente za to.

Kdor še čaka ga vprašam: Kaj še čakate? Da bo Bitcoin prišel na 90- 100.000 in boste vse zamudili? Po moji oceni nas čaka zadnji veliki vzpon v kriptovalutah.

Zakaj? Vam razložim na webinarju.

Ter veliko DARILO

Ime kriptovalute za katero pričakujem stabilno in veliko rast.

S tem sledim tradiciji, ko vsakih nekaj mesecev izberem eno kriptovaluto, ki potem dela rast mesece in mesece.

Prijazno bi dodal opozorilo: če vas zanimajo kriptovalute ne zamudite teh informacij.

Ker se bo vse spremenilo, priložnosti pa šle, za vedno.

Se vidimo na ekskluzivnem webinarju.

Pravi trenutek je pol uspeha

Kriptovalute zahtevajo poglobljeno poznavanje vplivov ozadja in ustrezno strategijo.

Predvsem pa je pomemben ČAS. Tisti, ki so bili lani na mojem webinarju v tem času so videli pri posamičnih kriptovalutah, ki sem jih izpostavil članom, po + 1.200%,

celo + 3.500% in rekord, + 9.400% rasti. Tisti, ki so prišli nekaj mesecev kasneje pa seveda le del tega.

